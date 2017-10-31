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CHP'nin hedefi 'Hayır'cı iller

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmalarında öncelikli hedefi 16 Nisan'ın 'hayır'cı şehirleri..

31 Ekim 2017 Salı 11:06
CHP'nin hedefi 'Hayır'cı iller

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısının ardından bu konuda polemikler sürerken sandığa yönelik çalışmalara hız verdi. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla parti teşkilatları yarın sandığa gidilecekmiş gibi kolları sıvadı.

Hükümetin erken seçim çağrısına olumlu yanıt vermesi olasılığına göre hazırlanma kararı alan CHP, kentleri rahatlatacak, kalkınma ve istihdam sağlayacak projeler planlıyor.

HEDEF HAYIR'CI BÜYÜKŞEHİRLER

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, seçim öncesi CHP, öncelikle hedefine büyükşehirleri aldı. 16 Nisan referandumunda ‘Hayır’ oylarının önde çıktığı ancak belediye yönetimleri AK Parti veya MHP’de olan Ankara, İstanbul, Mersin, Antalya, Manisa, Denizli, Balıkesir gibi iller CHP’nin öncelikli hedefi olacak. Bu illere yönelik özel çalışmalar gerçekleştirilecek.

KIRMIZI ÇİZGİ

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlığına adaylıkla ilgili kırmızı çizgi olarak ifade edilebilecek bazı kurallar koydu. Kılıçdaroğlu, il ve ilçe yönetimlerine seçilenler ile Kurultay’da Parti Meclisi’ne girecek isimlerin belediye başkanlıklarına kesinlikle aday olmaması gerektiğini söyledi. CHP, aday belirleme için anket yapacak.

İhtiyaç halinde Genel Merkez’de adaylarla görüşecek bir komisyonun da kurulabileceği konuşuluyor.

SANDIK NÖBETİ

CHP’nin oy kullanma gününe kadar yapacağı çalışmaların başında ise sandık güvenliği yer alıyor. CHP, sandık güvenliğini sağlamak amacıyla bir ekip oluşturacak. Bunun yanı sıra kullanılacak dille ilgili nasıl bir yaklaşımın sergileneceği belirlenecek. Ayrıca seçmen analizleri oy verme gününe kadar sürecek.

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 11:06
  1. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
  2. erken seçim
  3. CHP
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