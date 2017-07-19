CHP'nin frak sancısı!

TBMM Anayasa Komisyonu, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan Meclis İçtüzük değişiklik teklifini görüşmeye devam ediyor.

Teklifin görüşmelerine, kürsüde bulunan başkan ve milletvekillerinin kıyafetini düzenleyen 5. madde üzerinden başlandı.

"FRAK GİYMİYORSAN BAŞKAN OLMASAYDIN"

CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Başkanlık kürsüsünde Başkanın, beyaz kelebek kravat ve siyah yelek üstüne siyah frak giymesinin önemli bir ritüel olduğunu dile getirdi.

Üstündağ, frak zorunluluğunun kaldırılmasının kişiye özel değişiklik olduğunu, Meclis Başkanı'nın bunu istediğini öne sürerek, "Meclis Başkanlığına talip olmayıp, böyle bir sorunla karşı karşıya kalmasaydık. Frak giymiyorsan Meclis Başkanı olmasaydın."ifadesini kullandı.

HDP İSTENİLENİN GİYİLMESİNİ İSTİYOR

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da içtüzük değişikliği yapılırken özgürlüklerin gözetilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kıyafet sınırlaması ne burada ne başka yerde bulunmalıdır." dedi.

DÜZENLEME ŞAHSİ DEĞİL

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, bu düzenlemenin şahsi olmadığını, mevcut Meclis Başkanı, Başkanvekilleri ve bundan sonrakiler için getirildiğini kaydetti.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Aydın, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, Macaristan ve Portekiz gibi 20 Avrupa ülkesindeki durumu araştırdıklarını belirterek, bu ülkelerde içtüzük veya başka bir yasal düzenleme olmadığına işaret etti.

Pek çok ülkede sadece "uygun kıyafetle" denildiğini ifade eden Aydın, bu konuya ilişkin Avrupa ülkeleri ve Avrupa parlamentosunda hiçbir düzenleme bulunmadığını söyledi.

Aydın, Türkiye'de Meclisin açıldığı 23 Nisan 1920'den 1925'e kadar kıyafetin serbest olduğunu, frakla ilgili 11 Ekim 1925'te kararname çıkarıldığını, mevzuatta ise 27 Şubat 1963'te yer aldığını anlattı. Aydın, uğraşacakları çok daha ciddi sorunlar bulunduğunu, kıyafetle uğraşmanın çok da doğru olmadığını vurguladı.

ATATÜRK DÖNEMİNİN GELENEĞİ

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, iktidarın, konuşma süresini üçer dakikayla sınırlayarak, "twitter muhalefeti" istediğini öne sürdü.

Demirtaş'ın, "Özellikle AK Partili arkadaşların Atatürk'e pek yakın durmadıklarını görebiliyorum." demesi üzerine Komisyon Sözcüsü, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, bu ifadeyi kabul etmediğini, Atatürk'ün herkesin değeri olduğunu belirtti.

Atatürk'ün ve bugüne kadarki TBMM Başkanlarının giydiği frakın, neden MHP'yi rahatsız ettiğini soran Demirtaş, Atatürk döneminden gelen bu geleneğin, ritüelin yıkılmaması gerektiğini, Atatürk'ün giydiği kıyafetin Meclisten kaldırılmasını kabul etmediğini kaydetti.

"ŞAPKAYI DA KAFAMIZA GEÇİRMEMİZ LAZIM"

MHP Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk, "Atatürk hepimizin en büyük değeri. Bizim beslenme kaynağımız da Atatürk ilke ve inkılapları. Frak çıkarılıp, başka elbise mecbur kılınmıyor, bir serbestlik getiriliyor. Atatürk'ün her yaptığında ısrarlı olsak, şapkayı da kafamıza geçirmemiz lazım. Zamanla bazı şeyler değişiyor." dedi.

MADDE NE GETİRİYOR

Yaklaşık 3,5 saat süren görüşmelerin ardından 5. madde kabul edildi. Söz konusu maddeyle, Başkanlık kürsüsünde bulunan Başkanın frak giyme zorunluluğu kalkıyor.

Başkanlık kürsüsünde Başkan ve görevli katip üyeler, koyu renk elbise giyecekler. Genel Kuruldaki milletvekilleri, bakanlar, TBMM idari teşkilat memurları ve diğer kamu personelinden erkekler, ceket ile pantolon giyecek ve kravat takacak; kadınlar ise ceket ve etek veya ceket ve pantolon giyecek.

Görevlilerin kıyafeti ise Başkanlık Divanınca tespit edilecek.