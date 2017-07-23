CHP’nin FETÖ imamı kim? FETÖ ‘imamları’ ile CHP Genel Başkanı aynı karede!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü MİT TIR'ları kumpası davasında hüküm giyen CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü Maltepe mitingiyle noktalamıştı.

O günden sonra ortalarda görünmeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yokluğunu, Sabah gazetesi özel İstihbarat Muhabiri Nazıf Karaman aratmadı.

Kılıçdaroğlu arşivini açan Karaman, CHP liderinin iki fotoğrafını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı.

Karaman, "Kontrollü CHP" notu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ imamlarıyla çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Fotoğraflardan birinin 17 Aralık'tan hemen önce çekildiğini belirten Karaman şu ifadeleri kullandı;

"Fetullahçı imamlar ile CHP Genel Başkanı ABD'de bir arada... Fethullahçı imamlar Kemal Kılıçdaroğlu'na plaket veriyor. Mekan ABD... İşte Kontrollü CHP..."

CHP İMAMI KİM?

Star yazarı Ahmet Kekeç de geçtiğimiz günlerde “FETÖ’nün CHP imamı kim?” başlıklı bir yazı kaleme alarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile işbirliği içerisinde olduğunu ve birlikte çalıştığını iddia etmişti.

Ahmet Kekeç şöyle yazmıştı;

“Enis’in FETÖ’yle bağlantısı konusunda bilgim yok ama FETÖ’nün sevdiği ve kolladığı gazetecilerin başında geldiğini biliyorum. En azından FETÖ konusunda kırılgan olduğunu, kolay kolay her topa girmediğini, örgütün aleyhinde açık bir tutum benimsemediğini biliyorum.

Bu ünsiyet onu kripto Fetullahçı ya da ‘FETÖ’nün CHP imamı’ yapmaya yeter mi, emin değilim.

Eylemlere ve tavırlara bakarak hüküm vereceksek, Kemal Kılıçdaroğlu daha yakın bir aday gibi geliyor bana."