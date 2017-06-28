CHP’nin esas planı deşifre oldu… İstanbul’da büyük bir kalkışma planlanıyor! İşte kalkışmanın tarihi

CHP’li Milletvekili Enis Berberoğlu’nun FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ‘Adalet’ sloganının ardına sığınarak Ankara’dan İstanbul’u yürüyüş başlatan Kemal Kılıçdaroğlu’nun esas niyeti deşifre oldu.

Tıpkı 2013 yılında meydana gelen Gezi Kalkışması gibi ‘masumane’ bir eylem gibi başlatılan girişim için terör örgütlerinin güvenli limanı Almanya’dan da destek geldiği ortaya çıktı.

Almanya’nın beslediği terör örgütleri sempatizanları ile birlikte harekete eden CHP 7 Temmuz tarihinde İstanbul’da sokak eylemlerini başlatmayı planlıyor.

Yeniakit.com.tr bilgi veren CHP içerisinden bazı kaynaklar ‘CHP’nin son dönemlerdeki başarısızlıklarını paspas altı edebilmesi ve kasetle genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu koruyabilmesi için sokakları hareketlendirmek istediğini’ dile getirdi.

Bu kampsamda Almanya’da Kılıçdaroğlu benzeri eylem başlatan CHP üyeleri ve terör sempatizanları Berlin’de Gezi Kalkışmasında karşımıza çıkan faaliyetler başlattı. İnsanların dikkatlerini kendilerine çekmek isteyen CHP’liler İhsan Eliaçık ve FETÖ üyesi olmak iddiasıyla yargılanan CHP Milletvekili Eren Erdem’in daha önce düzenlediği ‘Yer Yüzü Sofrası’ faaliyetini gerçekleştirdi.

Ancak daha da dikkat çekici durum ise bu faaliyetin hemen akabinde başlıyor. Tıpkı Gezi Kalkışmasında olduğu gibi masum argümanları kullanmaya çalışan Vandallar Almanya’nın da desteğini arkalarına alarak 7 Temmuz’da İstanbul’da büyük gösteriler düzenlemeyi planlıyor.

Konu ile alakalı olarak bildiri yayımlayan CHP’nin Berlin temsilciliği “Türkiye’ye gideceğiz ve yürüyüşün son bölümüne katılacağız” ifadelerini kullandı. Almanya’nın da desteklediği açıkça anlaşılan örgüt üyelerinin asıl niyeti ise şu satırlarda gizli: “6 Temmuz’da bir eylem planlanmaktadır. Ayrıntıları paylaşacağız…”

Bu ciddi durum karşısında emniyet birimleri başta olmak üzere tüm yetkilileri dikkatli olmaya davet ediyoruz.