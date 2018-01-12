Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP’nin devir teslim töreni karıştı

Antalya’da Cumhuriyet Halk Partisi başkanlık devir tesliminde, gelen tepkiler üzerine konuşan eski başkan, "Bizi mi döveceksiniz? 70 yılda 7 kez iktidar olamamışız neyi tartışıyoruz" dedi.

12 Ocak 2018 Cuma 15:10
CHP’nin devir teslim töreni karıştı

Geçtiğimiz günlerde CHP Antalya İl Kongresi sonrası başkanlığa seçilen Eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Kumbul, bugün il başkanlığına gelerek görevi teslim aldı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya milletvekilleri Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, CHP’nin yeni İl Başkanı Ahmet Kumbul, eski başkan Mustafa Erdem ve yüzlerce partili katıldı.

SEÇİM TARAFSIZLIK İÇERİSİNDE GEÇMEDİ

Devir teslimde konuşan Eski CHP İl Başkanı Mustafa Erdem’in, sözleri gerginlik çıkardı. Kongrenin beklenen ve özlenen tarafsızlık içerisinde geçmediğini öne süren Mustafa Erdem, "Bireysel gelecek kaygıları ülkenin geleceği önüne geçti. Genel Başkan yardımcıları bir yandan, Antalya ben yönetimin iddiası içerisinde. Bir genel başkan yardımcısı düşünün seçimden bir gün önce gelecek ve geliş sebebini sayın genel başkanını bütün belediye başkanlarını adaylarını listelerine yazma talimatı gerçekleştirin diye açıklayacak. Bu aslında aklımızla alay etmek değil de nedir arkadaşlar? Bunun için Antalya’ya mı gelinir. Bir divan başkanı düşünün havaalanını kendisini karşılamaya gelen il başkan yardımcısının olduğu aracına binmeyecek, önceki il başkanının aracıyla gelecek. Yine bir divan başkanını düşünün, divanı mesajla iletilen talimatlar doğrultusunda yönetecek. Bütün bu olumsuzlukları birebir gördüğüm, yaşadığım halde, kongrenin partimize yakışır bir şekilde geçmesi için tek kelime etmedim" dedi.

"70 YILDA 7 KEZ İKTİDAR OLAMAMIŞIZ, NEYİ TARTIŞIYORUZ?"

Erdem, eleştirilerinin ardından ise 16 Nisan referandum sonuçlarını açıklayacağını söyledi. Antalya’nın tüm şehirler arasında ‘Evet’ blokundan ‘Hayır’ blokuna dönüşüm açısından birinci il olduğunu söyleyen Erdem, "Ama her ne hikmetse özellikle Muratpaşa’da başarısız, yetersiz kampanyası hat safhadaydı. Bu haksızlıktır, bütün renkleri bir arada çalıştırarak herkese eşit mesafede durarak, herkesi kucaklayarak bu başarı sağlanmıştır" dedi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:10
  1. CHP
  2. Antalya
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbulkart sayısı 30 milyonu geçti
    1. İstanbulkart sayısı 30 milyonu geçti
    2. Antalya'da kapkaç yapan çift yakalandı
    3. İzmir'de FETÖ operasyonu: 16 kişi..
    4. Almanya'da koalisyon için ön uzlaşma..
    5. ABD askeri toplantısına saldırı
    6. Kalp krizi camide yakaladı
    7. İstanbul’da artık tamamen yasaklandı!
    8. Külünk: Vakti geldiğinde isimleri..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    10. BAE şimdi de o ülkeye el attı!
    11. Ardahan, lösemili Yusuf Ali için..
    12. Yerli otomobilin içine talip çıktı
    13. En çok Fenerbahçe etkilendi
    14. PKK'lı teröristlerin su hattı çektiği..
    15. Feci kazada ölenlerin kimlikleri şok..
    16. 7 yıl aradan sonra Afganistan'a gidecek
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    18. Pet şişede yetiştirdiği fidanlar..
    19. Hatay'daki müze ecza dolabı görevini..
    20. Rejime ait uçaklar bombaladı!
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    Karar sonrası AYM'den 'hayırdır' dedirten paylaşım!Alel acele tweet attı
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama
    Türkiye ile Rusya'yı birbirine düşüremeyince çıldırdı! ABD'den flaş açıklama