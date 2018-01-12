CHP’nin devir teslim töreni karıştı

Geçtiğimiz günlerde CHP Antalya İl Kongresi sonrası başkanlığa seçilen Eski CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Mustafa Kumbul, bugün il başkanlığına gelerek görevi teslim aldı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya milletvekilleri Mustafa Akaydın, Niyazi Nefi Kara, CHP’nin yeni İl Başkanı Ahmet Kumbul, eski başkan Mustafa Erdem ve yüzlerce partili katıldı.

SEÇİM TARAFSIZLIK İÇERİSİNDE GEÇMEDİ

Devir teslimde konuşan Eski CHP İl Başkanı Mustafa Erdem’in, sözleri gerginlik çıkardı. Kongrenin beklenen ve özlenen tarafsızlık içerisinde geçmediğini öne süren Mustafa Erdem, "Bireysel gelecek kaygıları ülkenin geleceği önüne geçti. Genel Başkan yardımcıları bir yandan, Antalya ben yönetimin iddiası içerisinde. Bir genel başkan yardımcısı düşünün seçimden bir gün önce gelecek ve geliş sebebini sayın genel başkanını bütün belediye başkanlarını adaylarını listelerine yazma talimatı gerçekleştirin diye açıklayacak. Bu aslında aklımızla alay etmek değil de nedir arkadaşlar? Bunun için Antalya’ya mı gelinir. Bir divan başkanı düşünün havaalanını kendisini karşılamaya gelen il başkan yardımcısının olduğu aracına binmeyecek, önceki il başkanının aracıyla gelecek. Yine bir divan başkanını düşünün, divanı mesajla iletilen talimatlar doğrultusunda yönetecek. Bütün bu olumsuzlukları birebir gördüğüm, yaşadığım halde, kongrenin partimize yakışır bir şekilde geçmesi için tek kelime etmedim" dedi.

"70 YILDA 7 KEZ İKTİDAR OLAMAMIŞIZ, NEYİ TARTIŞIYORUZ?"

Erdem, eleştirilerinin ardından ise 16 Nisan referandum sonuçlarını açıklayacağını söyledi. Antalya’nın tüm şehirler arasında ‘Evet’ blokundan ‘Hayır’ blokuna dönüşüm açısından birinci il olduğunu söyleyen Erdem, "Ama her ne hikmetse özellikle Muratpaşa’da başarısız, yetersiz kampanyası hat safhadaydı. Bu haksızlıktır, bütün renkleri bir arada çalıştırarak herkese eşit mesafede durarak, herkesi kucaklayarak bu başarı sağlanmıştır" dedi.