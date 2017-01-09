CHP'nin değişmeyen çizgisi: Halk bilmez!

CHP'li Deniz Baykal, detayları açıklanan anayasa değişiklik paketiyle ilgili konuşmasında 'halk bilmiyor' dedi.

CHP'nin değişmeyen çizgisi: Halk bilmez!
Eklenme: 09 Ocak 2017, 21:14
Bu haber 14.330 kez okundu

TBMM Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği paketi görüşmelerinde CHP grubu adına Deniz Baykal kürsüye gelerek konuştu.

Anayasa değişiklik paketine dair eleştirilerini dile getiren Baykal, paketteki değişiklik maddeleri hakkında halkın yeterli bilgi sahibi olmadığını söyledi. Paketin detaylarının açıklanmasına rağmen Baykal'ın böyle bir açıklama yapması, tepkiyle karşılandı.

İşte Baykal'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Tarihi bir toplantı yapıyoruz. Günlük siyaset yapmak için burada değilim. Türkiye’ye sahip çıkmak için geldim. Buna ihtiyaç mı var derseniz, evet var. Bu sana mı düşer derseniz, evet hepimize düşer.

Seçilerek gelmiş milletvekilleri gibi bütün siyasi ömrümü bu kutsal çatı altında geçirmiş biri olarak milletime karşı konuşmak zorunda hissediyorum. İstiklal Madalyası’yla onurlandırılmış, İstiklal Gazisi babamın helalliğini kazanmak için konuşmak zorundayım.

Belki böyle bir şans bir daha hiçbirimizin olmayacaktır. Türkyie’nin tarihiyle hesaplaşacağı bir görev ve sorumluluk anının içindeyiz. Böyle bir tarihi karar anına bizi taşıyan, boş kağıt imzalatılarak önümüze getirilen bir projedir. 

'HALKIN HABERİ YOK' DEDİ

Bu tasarıyı ele almadan önce dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta var. Bu tasarıdan halkın haberi yok. Anayasamızın en temel dayanaklarıyla oynayan tasarıdan halkın haberi yok. Bu tasarıdan, hukuk fakültelerinin, baroların, sendikaların, milletin haberi yoktur.

Milleti uyarmadan, işi olup bittiye getirme çabası vardır. Hatırlarsanız iktidar çözüm süreci diye PKK’yla anlaşmak için çabalıyordu. Şimdi söyler misiniz, anayasa değişikliğini millete anlatmak için en küçük bir çaba gösteriyor musunuz?

 
EtiketlerHalk bilmezchp halk bilmezBaykal halk bilmez
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

mehmet dumlu

Baykal ülke 19601970 türkkiye deyil vatandaş neyin ne olduhuyubiliyorinter net 10 yaşından 80 yaşındaki kullanıyoruyandıbaykal bir zamanda sosyalizm suvundunuz simdi ise amarikan kapitalizmin savunan feto adamları

Cevapla

Hatice

Tasari zaten gazetelerde belirtiliyor kendilerinin haberi yok veya algilamalari az bu chp lilerin allaha sukurler olsunki ileri yasima ragmen ben nelerin degisecegini turkiyeye neler kazandiracagini biliyorum halkin bir kismina cahil diyorlar ya iste onlar cahil okumuslardan daha iyi kavriyor herseyi ama chp hic bir zaman anlama yetenegi olmadigi icin yine kirmizi cizgim deyip bos islerle ugrastigini belli etti bu baykal olur baskasi olur fatketmez

Cevapla

Abdullah

Valla şimdi yalan olmasın anayasa hakkında bilgim pek yok ama Reis evet dedikten sonra bize söz düşmez.

Cevapla