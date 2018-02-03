CHP'nin cuntacı Halk TV'si kifayetsiz FETÖ'cüyü ağırlamaya devam ediyor

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Kışkırtıcı yayınlarıyla halkın büyük tepkisini çeken Cumhuriyet Halk Partisi’nin yayın organı Halk TV, tıpkı 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü darbe girişiminin propagandasını üstlendiği gibi FETÖ’cü isimleri ağırlamaya devam ediyor. 1 Kasım seçimleri sonrası askeri darbe seçeneğinin Ankara kulislerinde konuşulduğunu Halk TV ekranlarında söyleyerek seçilmiş hükümeti darbe ile tehdit eden Murat Aksoy, halen aynı kanalda çıkmaya devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası tutuklanan Aksoy, daha sonra serbest bırakılmıştı. Aksoy’u aynı zamanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olması sebebiyle “Darbeyi Kılıçdaroğlu biliyordu” iddiaları gündeme gelmişti. FETÖ’cü Aksoy, son olarak bugün Halk TV’nin internet sitesinde CHP kurultayını değerlendirdi.

FETÖ'CÜ GAZETEDE ÇALIŞTI

15 Temmuz gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapılan korsan bildiriyi defalarca yayınlayan cunta sevdalısı Halk TV’ye konuşan Murat Aksoy, FETÖ’nün yayın organı olan Milet gazetesinin yazarları arasındaydı…