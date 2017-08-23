Bekir Bozdağ CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerde CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:07
TRT Haber'de konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 'Ben aday değilim' diyor. Çok net söylüyorum, 2019'un CHP adayı Kılıçdaroğlu'dur. Bu "ben iktidar olmak istemiyorum' demektir. Halka gidip ne diye oy isteyeceksiniz. Ben senin partine niye oy vereyim? İktidara talip olmayan bir partiye halk niye oy versin?" dedi.