Bekir Bozdağ CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

TRT Haber'de konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 'Ben aday değilim' diyor. Çok net söylüyorum, 2019'un CHP adayı Kılıçdaroğlu'dur. Bu "ben iktidar olmak istemiyorum' demektir. Halka gidip ne diye oy isteyeceksiniz. Ben senin partine niye oy vereyim? İktidara talip olmayan bir partiye halk niye oy versin?" dedi.