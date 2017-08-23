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Bekir Bozdağ CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, 2019 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerde CHP'nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:07
Bekir Bozdağ CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

TRT Haber'de konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir  Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, 'Ben aday değilim' diyor. Çok net söylüyorum, 2019'un CHP adayı Kılıçdaroğlu'dur. Bu "ben iktidar olmak istemiyorum' demektir. Halka gidip ne diye oy isteyeceksiniz. Ben senin partine niye oy vereyim? İktidara talip olmayan bir partiye halk niye oy versin?" dedi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:07
  1. chp
  2. Kılıçdaroğlu
  3. Bekir Bozdağ
  • turkturk56 dk önce
    ANLAT ANLAT CHP MASALLARI DINLEMEK ZEVKLI OLUYOR . HIKAYEDE YENI BIR BOYUT KAZANDI CHPHIKAYELERI DIYE BIR KITAP YAZILMASI GEREKLI
  • AhmetAhmet1 sa önce
    Onu chpliler düşünsün bekir bozdağın baska işi kalmamışmı
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