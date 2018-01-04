CHP'nin Akif düşmanlığı: Safahat’ı yakın!

Mütefekkir şairin tüm adımlarını takip eden CHP, kanser tedavisi görürken dahi kendini ziyaret edenleri fişlemiş. Her fırsatta düşünce ve basın özgürlüğüne toz kondurtmayan CHP’nin; Mehmet Akif’in ‘Safahat’ isimli eserine el koyulması ve imha edilmesi talimatı verdiği belirlendi.

Defalarca ölümle karşı karşıya gelen, inandığı değerlerle dininin ve milletinin şerefi için dünyanın ikbal ve menfaatlerini elinin tersiyle iten, geçim sıkıntısı yaşadığı zamanlarda bile popülerliğe bel bağlamayan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’a yönelik zulme dair belgeler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.



Dünyadaki otoriter ve totaliter rejimlerden etkilenerek bir “parti-devleti”ne dönüşen CHP’nin Mehmet Akif Ersoy’a “irticacı” damgası vurarak sürgüne göndermesinin ardından Milli Şairimizin en önemli eseri olan “Safahat” kitabının yurda sokulmasını da yasakladığı belirlendi. İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Valiliği’ne gönderdiği istihbarat raporunda, Asım’ın neslinin başucu kitabı olan Safahat’a el koyulması ve imha edilmesi talimatının yer aldığı tespit edildi.



CHP: HEM YASAKLAYIN HEM YAKIN



1920 yılında açılan Büyük Millet Meclisi kayıt defterine ismi “İslâm şairi” olarak yazılan, İstiklâl Marşı‘nın bu meclis tarafından kabulünden sonra “İstiklal Marşı şairi” olarak bilinen Mehmet Âkif‘in CHP tarafından nasıl hedef alındığını gözler önüne seriyoruz.



Kur’an ve sünnetten ilham alarak yazdığı şiirlerine ilmi ve fikri derinliğini yansıtan Mehmet Âkif Ersoy’a vatan haini muamelesinde bulunan CHP’nin Âkif’in ölümsüz mirası olan “Safahât”ı da yasaklı kitap olarak ilan ettiği belirlendi. İstanbul Valiliği’nin Milli Mücadelenin sembol isimlerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy’a ait “Safahat” isimli eser hakkında tuttuğu istihbarat raporunda, şu ifadeler yer aldı: “Şair Mehmet Akif’e ait Safahat kitabının Matbuat kanunun 51. maddesine dayanarak müsaderesine, on tanesinin vekalete yollanması, diğerlerini usulen imhası ve sonunun bildirilmesi rica…”



‘DİKTATÖRLÜK’ BÖYLE OLUR



Akit’in ele geçirdiği belgeler; her fırsatta ifade ve düşünce özgürlüğünün tehdit altında olduğunu öne sürerek yaygaralar koparan CHP’nin kendisi gibi düşünmeyen mütefekkirlere nasıl baskı uyguladığını açıkça ortaya koydu. Hayatı ve sanatıyla Müslüman gençlere örnek olan, istiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerinde bağımsızlık fikrini İslam coğrafyasına taşıyan Mehmet Akif’in kitaplarının bile yok edilmesi; CHP’nin tek parti diktatörlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Mehmet Akif ne yazmıştı?

Gazetemiz Akit’in dün sürmanşetten “Vatan şairine hain muamelesi” başlığıyla verdiği haberde, 27 Aralık 1936 günü Hakk’a yürüyen vatan sevdalısı Mehmet Akif Ersoy’un CHP tarafından “vatan hainliği” ile suçlandığını aktarmıştı. İçişleri Bakanlığı’na ait resmi yazışmalara ulaşan Akit, kanser tedavisi gören Mehmet Akif’in CHP tarafından istihbarata takip ettirildiğini yazmıştı.

MUHAMMET UZUN / İSTANBUL

Vatan şairine hain muamelesi