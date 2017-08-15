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CHP'nin Adalet Kurultayına onay

CHP'nin 26-30 Ağustos  tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştireceği Adalet Kurultayının, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanınında yapılmasına ilişkin başvurusu onaylandı

15 Ağustos 2017 Salı 11:59
CHP'nin Adalet Kurultayına onay

CHP'nin 26-30 Ağustos tarihlerinde  Çanakkale'de gerçekleştireceği Adalet Kurultayının, tarihi Gelibolu  Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanınında yapılmasına ilişkin başvurusu  onaylandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, hazırlıklarına bir süre önce başladıkları Adalet Kurultayını 26-30  Ağustos tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kurultayın tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanınında  yapılması için 10-15 gün önce gerekli girişimlerde bulunduklarını belirten Tekin  Bingöl, "Tarihi Alan Başkanlığına, Adalet Kurultayı ile ilgili yapmış olduğumuz  başvurumuz uygun görüldü ve resmi yazıyla da bize bildirildi." dedi.

Bingöl, geçen hafta kamp alanında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun  ve bölge milletvekilleriyle ön inceleme yaptıklarına değinerek, onayın ardından  birkaç gün içerisinde yerleşim düzenine son şeklini vereceklerini bildirdi.

Tüm etkinliklerin açık alanda yapılacağına işaret eden Bingöl,  çalışmaların tamamına katılacak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için de geçici  bir ofis oluşturacaklarını açıkladı.

Tekin Bingöl, 4 gün sürecek kurultayın tamamen adalet temalı  etkinliklerden oluşacağını aktarırken, kurultayın "devlette adalet", "yaşamda  adalet", "mahkemede adalet", "seçimde adalet", "geçimde adalet", "medyada  adalet", "eğitimde adalet" ve "inançta adalet" olmak üzere 8 ana başlıkta  gerçekleştirileceğini vurguladı.

PROJESİ BÜYÜKERŞEN'E AİT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, kurultay sürecinde alana, vatandaşların adaletle ilgili yaşadıkları sıkıntıları aktaracakları bir "adalet  kutusu" koyacaklarını bildirirken ayrıca bir de Adalet Anıtı düşüncelerinin bulunduğunu söyledi.

Anıtın projelendirmesini bu alandaki başarılarıyla tanınan Eskişehir  Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in üstlendiğini aktaran Bingöl,  "Nasıl bir anıt olacağı kamp alanında sergilenecek örnekte görülecek. Kurultayın  ardından da anıtın inşaası başlayacak." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 11:59
  1. Adalet Kurultayı
  2. CHP
  3. Tekin Bingöl
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