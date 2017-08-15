CHP'nin Adalet Kurultayına onay

CHP'nin 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştireceği Adalet Kurultayının, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanınında yapılmasına ilişkin başvurusu onaylandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklarına bir süre önce başladıkları Adalet Kurultayını 26-30 Ağustos tarihlerinde Çanakkale'de gerçekleştireceklerini ifade etti.

Kurultayın tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere kamp alanınında yapılması için 10-15 gün önce gerekli girişimlerde bulunduklarını belirten Tekin Bingöl, "Tarihi Alan Başkanlığına, Adalet Kurultayı ile ilgili yapmış olduğumuz başvurumuz uygun görüldü ve resmi yazıyla da bize bildirildi." dedi.

Bingöl, geçen hafta kamp alanında Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve bölge milletvekilleriyle ön inceleme yaptıklarına değinerek, onayın ardından birkaç gün içerisinde yerleşim düzenine son şeklini vereceklerini bildirdi.

Tüm etkinliklerin açık alanda yapılacağına işaret eden Bingöl, çalışmaların tamamına katılacak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu için de geçici bir ofis oluşturacaklarını açıkladı.

Tekin Bingöl, 4 gün sürecek kurultayın tamamen adalet temalı etkinliklerden oluşacağını aktarırken, kurultayın "devlette adalet", "yaşamda adalet", "mahkemede adalet", "seçimde adalet", "geçimde adalet", "medyada adalet", "eğitimde adalet" ve "inançta adalet" olmak üzere 8 ana başlıkta gerçekleştirileceğini vurguladı.

PROJESİ BÜYÜKERŞEN'E AİT

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, kurultay sürecinde alana, vatandaşların adaletle ilgili yaşadıkları sıkıntıları aktaracakları bir "adalet kutusu" koyacaklarını bildirirken ayrıca bir de Adalet Anıtı düşüncelerinin bulunduğunu söyledi.

Anıtın projelendirmesini bu alandaki başarılarıyla tanınan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in üstlendiğini aktaran Bingöl, "Nasıl bir anıt olacağı kamp alanında sergilenecek örnekte görülecek. Kurultayın ardından da anıtın inşaası başlayacak." ifadesini kullandı.