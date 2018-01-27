CHP'nin 'adalet' kuklası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen tapu törenine katıldı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan CHP lideri, açıklamalarından önce kendisine verilen hediyeyi kabul etti.

ADALET KUKLASI

Sık sık "heykel" hediyeleri alan Kılıçdaroğlu'na bu kez kukla hediye edildi.

Üzerinde adalet yazan; bir şapka ve tişört giydirilen bir de gözlük takılan kukla, kürsüye konuldu.