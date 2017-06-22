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CHP’nin ’adalet’ eylemine müdahale… Bu kez izin verilmedi!

CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde bir parkta kurulan ’adalet çadırı’ Antalya Valiliği’nce Olağanüstü Hal (OHAL) Kanunu gerekçe gösterilerek kaldırıldı. CHP’liler bunun üzerine aynı parka minyatür bir çadır kurup nöbete devam etti.

22 Haziran 2017 Perşembe 00:15
CHP’nin ’adalet’ eylemine müdahale… Bu kez izin verilmedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşüne Antalya İl Başkanlığı dün akşam kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı çadır kurarak destek verdi.

Dün 21.00- 23.00 saatleri arasında kent merkezindeki Aydın Kanza Parkı içerisinde kurulan ’adalet çadırı’nda ilk nöbeti tutan CHP’liler, bugün yine aynı saatte parkta bir araya geldi. Ancak CHP’nin adalet çadırı Antalya Valiliği’nce OHAL gerekçe gösterilerek kaldırıldı

MİNYATÜR ÇADIR

Valilik kararının ardından CHP İl Gençlik Kolları tarafından bu kez park içerisine minyatür bir çadır kuruldu. Çadırın her iki tarafına ’adalet’ yazılı dövizler asan CHP’liler, saat 23.00’e kadar nöbet tuttu. Partililerle adalet nöbeti tutan CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, minyatür çadırın bir sembol olarak park içerisinde duracağını, kaldırılmasını beklemediklerini söyledi.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 00:15
  1. CHP
  2. ADALET ÇADIRI
  3. ANTALYA
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    CHP, li, Bütün Hainler, Hapse Girerse, İşte O Zaman Adalet, Yerini Bulacak.
  • HzfnHzfn2 sa önce
    Bunların beyinlerde minyatür ama hainlikleri devasa. Allah ıslah etsin.
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