CHP’nin ’adalet’ eylemine müdahale… Bu kez izin verilmedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı sözde ‘adalet’ yürüyüşüne Antalya İl Başkanlığı dün akşam kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı çadır kurarak destek verdi.

Dün 21.00- 23.00 saatleri arasında kent merkezindeki Aydın Kanza Parkı içerisinde kurulan ’adalet çadırı’nda ilk nöbeti tutan CHP’liler, bugün yine aynı saatte parkta bir araya geldi. Ancak CHP’nin adalet çadırı Antalya Valiliği’nce OHAL gerekçe gösterilerek kaldırıldı

MİNYATÜR ÇADIR

Valilik kararının ardından CHP İl Gençlik Kolları tarafından bu kez park içerisine minyatür bir çadır kuruldu. Çadırın her iki tarafına ’adalet’ yazılı dövizler asan CHP’liler, saat 23.00’e kadar nöbet tuttu. Partililerle adalet nöbeti tutan CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, minyatür çadırın bir sembol olarak park içerisinde duracağını, kaldırılmasını beklemediklerini söyledi.