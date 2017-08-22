CHP'nin 2019 hedefi o 7 büyükşehir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Parti Okulu’nda, ''Atatürk’ü Anlamak'' başlıklı bir ders verdi ve burada eğitimcilerin sorularını yanıtladı.

"KESİNLİKLE ALACAĞIZ"

Mart 2019’da yapılacak yerel yönetim seçimleriyle ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, ''Belediye başkan adaylarını merkez belirleyecek, ön seçim yapmayacağız ama anketlerden yararlanacağız. Önümüzdeki yerel yönetimlerde Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana, Antalya, Mersin, Denizli’yi kesinlikle alacağız. Stratejimizi belirliyoruz. Bursa’yı alabilmek için İnegöl’e özel bir çalışma yapacağız. İnegöl’deki sorunu çözebilirsek Bursa’yı da alırız.'' diye konuştu.

CHP YÖNETİMİNDEKİ BÜYÜKŞEHİRLER

CHP’nin yönetiminde halen İzmir, Eskişehir, Muğla, Aydın, Hatay ve Tekirdağ olmak üzere altı büyükşehir belediyesi bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun CHP’li belediyelerin olmadığı illerde il başkanlarına ve örgüte adayların erken belirlenmesi ve erken yola çıkılması, halkın güven duyduğu isimler üzerinde bir tarama yapılması talimatını verdiği de öğrenildi.

"HALKA GÜVEN VERMEMİZ GEREKİYOR"

Milliyet'in haberine göre; miting yapmak yerine kanaat önderleriyle görüşülmesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Gerekirse kendimizi de eleştireceğiz özgüven içinde. Partide gördüğüm belli şeyleri tekrarlamıyoruz. Tekrarın gücü diye bir kavram vardır. Damla bile taşın üstüne aynı yere damladığında aşındırır. CHP, Türkiye’nin bütün sorunlarını biliyor, her sorunun çözümü bizde vardır. Varsa sorun çözümü bizdedir, anahtarı bizdedir. Sorunların çözümüne hazırız ama halka güven vermeye hazır değiliz. Halka güven vermemiz gerekiyor. Kuru laflara milletin karnı tok. Neyi, nasıl yapacağını söylemeniz gerekiyor. Parti içinde kavga, tartışma, farklı söylem doğru değil. Ona son verdik. Yapmıyoruz, yapanı da tutmuyoruz.''