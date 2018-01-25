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CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu

Gazeteci Çetiner Çetin canlı yayında CHP'li Öztürk Yılmaz'ın cahilliğini yüzüne vurdu.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:13

CHP'li Öztürk Yılmaz, Habertürk'ün canlı yayınında skandal sözler sarf etti. Yılmaz, ÖSO'nün El Kaide'den çıktığını söyledi. Bu sözler üzerine gazeteci Çetiner Çetin bu yanlışa müdahale edince Öztürk Yılmaz'ın haddini aşan sözlerine maruz kaldı.

Çetiner Çetin'in, "Bunu nasıl söylersiniz? Orada bulunan Türkmen ve Arap unsurların El Kaide'yle ne alakası var?" sorusunun üzerine Yılmaz Öztürk, "Bunu en iyi ben bilirim." dedi.

Çetiner Çetin, "Nasıl siz iyi bileceksiniz? Silahlı mücadelede mi bulundunuz? Sizin içeride neler yaptığınızı biliyorum. Bunu mu açıklayayım?" deyince Yılmaz ne diyeceğini bilemedi ve agresif bir şekilde sözlü saldırmaya başladı.

DAHA ÖNCE DE VİZE SKANDALI AÇIKLAMASINA İMZA ATMIŞTI

CHP’li Öztürk Yılmaz, ABD’nin vize restiyle ilgili olarak, “Amerika tüm Türkleri değil, AK Partilileri cezalandırsın” diyerek rüştünü ortaya koymuştu!

 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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