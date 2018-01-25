CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu

CHP'li Öztürk Yılmaz, Habertürk'ün canlı yayınında skandal sözler sarf etti. Yılmaz, ÖSO'nün El Kaide'den çıktığını söyledi. Bu sözler üzerine gazeteci Çetiner Çetin bu yanlışa müdahale edince Öztürk Yılmaz'ın haddini aşan sözlerine maruz kaldı.

Çetiner Çetin'in, "Bunu nasıl söylersiniz? Orada bulunan Türkmen ve Arap unsurların El Kaide'yle ne alakası var?" sorusunun üzerine Yılmaz Öztürk, "Bunu en iyi ben bilirim." dedi.

Çetiner Çetin, "Nasıl siz iyi bileceksiniz? Silahlı mücadelede mi bulundunuz? Sizin içeride neler yaptığınızı biliyorum. Bunu mu açıklayayım?" deyince Yılmaz ne diyeceğini bilemedi ve agresif bir şekilde sözlü saldırmaya başladı.

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