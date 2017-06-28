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CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında flaş karar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün durağı olan Düzce'de kamp alanının bulunduğu yola tezek döken kamyon sürücüsü ve arkadaşları gözaltına alındı. Kamyon sürücüsüne ise 3 bin TL ceza kesildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:17
CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında flaş karar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nün 13'üncü günün sonunda Düzce'nin Kalıcı Konutlar bağlantı yolu üzerinde bulunan bir alanda mola verdi. Mola vermesinin ardından akşam saatlerinde bir kamyon yola tezek dökerek uzaklaştı. Kaçmasının ardından polis ekipleri harekete geçerken yola dökülen tezek kepçe ile temizlendi. Yenişehir Belediyesi, yol sulama aracı ile Düzce Belediyesi itfaiye ekipleriyle yolu yıkadı. 

Polis ekipleri yola tezek dökerek alandan kaçan kamyonu yakaladı. Araç sürücüsüne farklı maddelerden 3 bin lira ceza kesilirken, İlhami Ç., Serdar Arslan S., ile Serdar A. gözaltına alındı.

3 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:17
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  • ibrahim onarlaribrahim onarlar51 dk önce
    İBRAHİM ONARLAR hemen serbest bırakılması lazım neye dayanarak göz altına alınıyor o dökülen tezekleri yürüyenlere yedirmek lazım
  • Şamil DagŞamil Dag55 dk önce
    Adam deyil. Adam olsa o hareketi yapmaz.
  • AsabiAsabi1 sa önce
    Kamyoncu abi ve arkadaşları helal olsun sizlere
  • TanzimatTanzimat1 sa önce
    Haberin basligi yanlis olmus
  • okurokur1 sa önce
    yapanın alnından öpmek lazım.en doğru hareketi yapmış.helal olsun...
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Vatandaş protesto hakkini kullanmış. Hainlerle kol kola yuruyenin yoluna gül dökecek değildi herhalde
  • arifarif1 sa önce
    , tezek dökmüş, ceza kesmiş, hain olmak lazımmış ülkede itibar görmek için..
  • ahmetahmet1 sa önce
    adamcağız doğruyu yapmış,hizmet edenin yoluna gül,fitne peşinde olanın yoluna pislik dökülür.ALLAH razı olsun cesaretini kutlarım.verilen cezayı parti karşılamalı.
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