CHP'lileri üzen görüntü! Mustafa Kemal heykeli söküldü

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Belediye tarafından uygulanan, "15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı Projesi" kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Mustafa Kemal heykelinin taşınma ve yerleştirme işlemi tamamlandı.

Ekipler, yaklaşık 7 saatlik çalışmanın ardından Mustafa Kemal heykelini, Rize Valiliği önünde hazırlanan tören alanındaki yere yerleştirdi.

'BU KARA GÜNÜ UNUTMAYACAĞIZ'

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın Rize Belediyesi tarafından Atatürk heykelinin kaldırılmasını TBMM gündemine taşıdı. Meclis kürsüsünden heykelin kaldırılması sırasındaki resimleri gösteren Aydın," TBMM’deki Anayasa değişikliği teklifinden güç alanlar, karşı darbe hazırlığına erken başladı. Atatürk’ün heykelinin kaldırılması hem de yakışıksız bir bicimde kaldırılmasına cüret edilmesi bunun göstergesi. Ama buna asla izin vermeyeceğiz. Türk halkının Atatürk sevgisini asla silemeyecekler.