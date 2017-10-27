CHP'lileri çıldırtan fotoğraf

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde planlı görüşmelerine devam ediyor. CHP lideri, son olarak İsveç Büyükelçisi Lars Wahlund'u konuk etti. Basına kapalı yapılan görüşmeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da katıldı. İsveç elçisi Wahlund'un rahat tavırları partililerin bile tepkisini çekti.