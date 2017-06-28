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Sözde adalet yürüyüşünde CHP'lilerden tehlikeli provokasyon!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde adalet yürüyüşünde bugün CHP'lilerden tehlikeli bir provokasyon geldi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:12
Sözde adalet yürüyüşünde CHP'lilerden tehlikeli provokasyon!

Düzce çıkışına yakın yürüyüşe katılanlar yoldan geçen bir arabadan yola mermi atıldığını iddia etti. Söz konusu iddianın ardından emniyet güçleri böyle bir bulduya rastlamadı. 

PROVOKASYONA ALET OLUYORLAR

Provokasyon dolu iddialarla gerilimi arttırıp, kaos çıkarmayı hedefleyenlerin oyunlarına alet olan CHP'lilere sosyal medyadan tepki yağmaya devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:12
  1. CHP Genel Başkanı
  2. Sözde Adalet Yürüyüşü
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