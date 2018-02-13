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CHP tutuklu FETÖ'cüye yine sahip çıktı!

MİT TIR'ları davasının İstinaf Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşması başladı. Duruşma öncesi Berberoğlu'na destek için gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekilleri Gamze İlgezdi, Barış Yarkadaş, Onursal Adıgüzel ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında olduğu grup basın açıklaması yaptı.

13 Şubat 2018 Salı 11:39
CHP tutuklu FETÖ'cüye yine sahip çıktı!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, durdurulan MİT TIR' ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni, vatan haini Can Dündar'a ilettiği iddiasına ilişkin, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan yargılandığı davanın İstinaf Mahkemesi'ndeki üçüncü duruşması başladı. Duruşma öncesi FETÖ'cü Berberoğlu'na destek için gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekilleri Gamze İlgezdi, Barış Yarkadaş, Onursal Adıgüzel ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında olduğu grup basın açıklaması yaptı.

"EN MÜKEMMEL ADALET VİCDANLARDADIR"

Muharrem Erkek, "Bu dosyada bir suç yok. Bir devlet sırrı yok. Bir gizli bilgi belge yok. Bu dosyada casusluk yok. Zaten istinaf mahkemesi bozma kararında da suçun unsurlarının oluşmadığını özellikle vurgulamıştı. Ancak Milletvekilimiz Enis Berberoğlu hala cezaevinden hala tutuklu. En mükemmel adalet vicdanlardadır. Enis Berberoğlu özgür olmadıkça tahliye edilmedikçe toplumun vicdanında adalet hiçbir zaman tecelli etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

AHLAKSIZ KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Attığı skandal tweetlerle gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise "Haksız hukuksuz bir şekilde 9 aydır tutuklu, esir alınmış milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun mahkemesi için bir aradayız. Hakkındaki bütün iddiaların çürütüldüğü ve kararı veren mahkemeler tarafından bile suçsuzluğunun ifade edilmesine rağmen hala tutukluluğunun devam ettiği ve ne yazık ki tüm Türkiye'nin bildiği gerçekleri bilmesine rağmen içerideki duruşmanın gizlilik kararı nedeniyle hiç kimsenin girmeden kapalı bir şekilde yapıldığı bir hukuk garabetinin içindeyiz" dedi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:39
  1. İstanbul
  2. enis berberoğlu
  3. Muharrem Erkek
  4. Gamze İlgezdi
  5. Barış Yarkadaş
  6. Onursal Adıgüzel
  7. Canan Kaftancıoğlu

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