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CHP'lilerden komisyonda DHKP/C​ sloganı

TBMM Anayasa Komisyonu'nu sabote etmek isteyen CHP'li vekiller terör örgütü DHKP/C​'nin sloganlarını haykırdı.

CHP'lilerden komisyonda DHKP/C​ sloganı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 17:20
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AK Parti'nin anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM Anayasa Komisyonu'nu sabote etmek isteyen CHP'li vekiller terör örgütü DHKP/C​'nin sloganlarını haykırdı.

Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında parti grupları bir araya geldi. Bugünkü komisyon sırasında yaşananlarsa dikkatleri çekti. Toplantıyı sabote etmeye kalkışan CHP'li vekillerin slogan attığı kameralara yansıdı.

CHP'lilerin kullandığı slogan ise skandala neden oldu. Hükümeti hedef almak için salonda bağıran CHP'liler terör örgütü DHKP/C mensuplarının gösteriler sırasında attığı sloganı kullandı.

"90 YILLIK PARTİNİN DURUMU İÇLER ACISI"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, resmi Twitter hesabı üzerinden görüntüleri yayınladı. CHP'lilerin terör örgütü DHKP/C'nin sloganlarını attığını bildiren Turan, "90 yıllık partinin geldiği hal içler acısı. İnsan ayrı bir slogan üretir" dedi.

UZLAŞMA YOK

Anayasa Komisyonu görüşmelerinde 4 partinin grup başkanvekilleri uzlaşamadı.

KILIÇDAROĞLU BİZ ÜLKÜCÜYÜZ DEMİŞTİ

MHP'lilere seslenen CHP Lideri, şunları söyledi; "MHP’li arkadaşlarıma şunu söyleyeyim, siz ne kadar ülkücüyseniz, vatanseverseniz ve milliyetçiyseniz biz de ülkücüyüz, vatanseveriz milliyetçiyiz.

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EtiketlerchpanayasaslogandhkpcSİYASET Haberleri
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Zafer

"Akp halka hesap verecek" sloganıyla dhkpc arasında ne alaka var sayın akitçiler? Halktan niye korkuyorsunuz? ..

Cevapla

talip

O sloganla mhplilere oy istemeye gitmeyeceklerdir ancak abd ve alman büyükelçilerine selam çakarak mevki makam bir sonraki vekil seçimi garantilemek istedikleri açık

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