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CHP'liler yine ortalığı karıştırdı! Komisyon'dan flaş karar

Anayasa değişikliği teklifinin tümü üzerinde aralıksız 5 gün süren görüşmeler, 48 saaati buldu.

CHP'liler yine ortalığı karıştırdı! Komisyon'dan flaş karar
Eklenme: 26 Aralık 2016, 16:10
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Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişiklik teklifi sırasında AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı. AK Parti milletvekilleri alkışlı protesto ederken, CHP'li milletvekilleri de slogan attı. 

4 PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Anayasa Komisyonu'nda yaşanan gerginliğe çözüm bulmak amacıyla 4 partinin grup başkan vekilleri bir araya geldi.

 UZLAŞMA ÇIKMADI

4 partinin grup başkanvekilleri tansiyonu düşürmek için bir araya gelme kararı aldı. Görüşmede partiler uzlaşamadı.

 
EtiketlerAK PARTİchpTBMMSİYASET Haberlerianayasa değişiklik teklifi
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Sami

biraz yapici olup akp ye karsi oldugunuz ecrandan cikiyor, vatan millit için çalisin vatan hainlerinin yaninda yer almayi birakin...

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Cevdet encoban

Seren cetin milletin dediği olur senin degil

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seren çetin

herzaman millet milletdeniliyorduchpmillet vekilleride milleti temsil ediyorakpher dediğimi olmak zorundakonuşavatanhainideniliyorfikrini söylemekisteyene sesini duyurmak isteyene polisjopla ve tomayla gaz bombasıylamüdahaleinsanlaraee herşeyakpnin istediğimiolacakhanimilletin dediği oluyordu bu ülkede

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