CHP'liler yine ortalığı karıştırdı! Komisyon'dan flaş karar

Anayasa Komisyonu'nda görüşülen anayasa değişiklik teklifi sırasında AK Parti ile CHP'li milletvekilleri arasında tartışma çıktı. AK Parti milletvekilleri alkışlı protesto ederken, CHP'li milletvekilleri de slogan attı.
4 PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ BİR ARAYA GELDİ
Öte yandan Anayasa Komisyonu'nda yaşanan gerginliğe çözüm bulmak amacıyla 4 partinin grup başkan vekilleri bir araya geldi.
UZLAŞMA ÇIKMADI
4 partinin grup başkanvekilleri tansiyonu düşürmek için bir araya gelme kararı aldı. Görüşmede partiler uzlaşamadı.