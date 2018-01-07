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CHP'liler yine bildiğiniz gibi... Birbirlerine girdiler!

Yılmaz Zengin ile Hüseyin Çakmak’ın aday olarak katıldığı kongrede kavga çıktı.

07 Ocak 2018 Pazar 15:39
CHP'liler yine bildiğiniz gibi... Birbirlerine girdiler!

CHP'nin Kırşehir 6'ncı İl Kongresi’nde 11 yıldan bu yana il başkanlığını sürdüren ve yeniden aday olan Yılmaz Zengin ile Hüseyin Çakmak’ın aday olarak katıldığı kongrede kavga çıktı. Kayseri'de yapılan il kongresinde ise blok ya da çarşaf liste olması yönünde tartışan partililer gerginliğin çıkmasına neden oldu.

Kırşehir Kültür Merkezi’nde yapılan CHP İl Kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ankara Milletvekili Necati Yılmaz’ın divan başkanlığını yaptığı kongrede 70 imzalı bir liste divana sunularak il başkanlığına yeniden Yılmaz Zengin’in adaylığını istedi.

130 delegenin katılımının beklendiği kongrede bunun üzerine Hüseyin Çakmak’ın grubundakilerinin bir bölümünün Yılmaz Zengin ve ekibine küfür ettiği iddiasıyla salonda arbede oldu. Arbede kısa sürede kavgaya dönüşünce partililer araya girdi.

Kavganın ardından Hüseyin Çakmak adaylıktan çekildiğini açıklayarak, kendisini destekleyen grupla birlikte salondan ayrıldı.Yılmaz Zengin’in tek adaylığı ile kongre devam ederken bir açıklama yapan Yılmaz Zengin, olaydan duyduğu üzüntüyü vurguladı ve, "5 kongre yaptım ve hiçbir zaman böyle bir olay yaşanmadı. CHP kongrelerinde bu tür manzaların yaşanmaması gerekiyor. Bu bir demokrasi yarışır. Herkes aday olur. Kazanır, kaybeder. Kazansa da kaybetse de bu partiye ve partililere hizmet eder. Kazanamayacağını anlayanların kongreyi bu şekilde germesi ve olayların çıkmasına neden olması üzücüdür” dedi.

CHP KAYSERİ İL KONGRESİNDE BLOK VE ÇARŞAF LİSTE GERGİNLİĞİ

CHP'nin Kayseri İl Kongresinde ise, mevcut Başkan Feyzullah Keskin aday olmazken, başkanlık yarışı Ümit Özer ve İbrahim İlbasmış arasında geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda yapılan il kongresine, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Feyzullah Keskin, 397 delege ve partililer katıldı. Kongrede divanın seçilmesinin ardından yapılacak seçimin blok ya da çarşaf liste olması yönünde oylama yapıldı. Bu sırada partililer arasında gerginlik yaşandı. Yapılan oylama sonucu olağan kongrenin çarşaf liste ile yapılmasına karar verildi. Karar sonrası kongreye ara verilirken, toplantının kalan bölümü basın mensuplarına kapatıldı.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 15:39
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • aladinaladin38 dk önce
    Allah muhafaza bunlara birde vatanı emanet ettiğimizi düşünmek bile korkucu
  • AlacalıMelikşah AlacalıMelikşah 40 dk önce
    Köpeklerin gerçek yüzü önlerine kemik atılınca ortaya çıkarmış. Bunları ki de o hesap hırgür . Birde güya ülke yönetmeye talipler. Iki haneli köyü bile yönetemezler.
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz42 dk önce
    Daha beter olsunlar belalarin allahdan bulsunlar akan suyu engelleyen yosunlar
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