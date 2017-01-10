CHP'liler Recep Akdağ'ı çıldırttı

Recep Akdağ'ın oy kullanma biçimini sorgulayan CHP'liler, açık oy kullanmanın suç olduğunu söyledi.
AKDAĞ'I SİNİRLENDİRDİLER
Bunun üzerine kabinenin en sessiz sakin bakanı olan Recep Akdağ, sinirlenerek "Sana mı soracağım?" diye tepki gösterdi.
Recep Akdağ'ın oy kullanma biçimini sorgulayan CHP'liler, açık oy kullanmanın suç olduğunu söyledi.
AKDAĞ'I SİNİRLENDİRDİLER
Bunun üzerine kabinenin en sessiz sakin bakanı olan Recep Akdağ, sinirlenerek "Sana mı soracağım?" diye tepki gösterdi.
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