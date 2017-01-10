CHP'liler Recep Akdağ'ı çıldırttı

Anayasa görüşmelerinin sürdüğü Meclis'te teklifin maddelerinin görüşülmesi üzerine yapılan gizli oylamada tartışma yaşandı..

CHP'liler Recep Akdağ'ı çıldırttı
Eklenme: 10 Ocak 2017, 13:56
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Recep Akdağ'ın oy kullanma biçimini sorgulayan CHP'liler, açık oy kullanmanın suç olduğunu söyledi.

AKDAĞ'I SİNİRLENDİRDİLER

Bunun üzerine kabinenin en sessiz sakin bakanı olan Recep Akdağ, sinirlenerek "Sana mı soracağım?" diye tepki gösterdi.

 
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