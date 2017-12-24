CHP'liler neyi kutlayacağını şaşırdı... Mustafa Kemal'in kaldığı odayı bulunca...

CHP Berlin Birliği'nce düzenlenen programa, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kemal Arı ve gazeteci Sedef Kabaş konuşmacı olarak katıldı.

VAHDETTİN 'ASKERİ DANIŞMANI' MUSTAFA KEMAL'LE BERLİN'DE

Açılışta konuşan CHP Berlin Birliği Başkanı Kenan Kolat, 100 yıl önce 23 Aralık'ta Mustafa Kemal'in Veliaht Vahdettin'in yanında askeri danışman olarak Berlin'e geldiğini ve Adlon Oteli'nde konakladıklarını hatırlattı.

"KALDIĞI ODA TESPİT EDİLİRSE PLAKET TAKTIRACAĞIZ"

Kolat, Vahdettin ve Mustafa Kemal'in Berlin'deki otelde İmparator 2. Wilhelm'in misafiri olarak kaldığına dikkati çekerek, ''Bugün bu otelde hangi odada kaldığını maalesef geçmişte yaşanan yangın nedeniyle bilemiyoruz ancak otel idaresiyle görüşmelerimiz sürüyor. Kaldığı odanın tespit edilebilmesi durumunda o odaya bir plaket takılması için çaba sarfediyoruz.'' dedi.

"TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİNE ÖNEM VERMİŞTİR"

Kolat, Mustafa Kemal'in bir vesileyle tekrar anmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türk-Alman ilişkilerine önem veren bir siyasetçi olduğunu kaydetti.

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