CHP'liler Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana üst üste seçimlerden başarısız sonuçlar alması CHP'ye oy ver veren vatandaşları çileden çıkardı. Dün gerçekleşen halk oylamasında Evet'in çıkmasıyla Kılıçdaroğlu, başarısızlık tablosuna bir yenisini daha eklemiş oldu.



Yine bir seçimde sandıkta hüsranla karşılaşan CHP’liler Kılıçdaroğlu’na büyük tepki gösterdi. Partili üyelerin dün gece genel merkezde Kılıçdaroğlu’nu protesto etmesinden sonra sosyal medyada da tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. Referandum sonucundan memnun olmayan CHP’li vatandaşlar #Kılıçdaroğluİstifa hashtagiyle Kılıçdaroğlu'nu istifa etmeye çağırdı.



#Kılıçdaroğluİstifa hashtagiyle yapılan paylaşımlar Twitter'da en çok konuşulan 2. konu oldu.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları:

Tekadam1923‏ @1923"Başarısız olduğu halde istifa etmeyenlere Aziz Yıldırım'ın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'da eklendi."



Halitisci‏ @Halitisci: Kesinlikle #Kılıçdaroğluİstifa diyenlere katılıyorum.

Bize,bizim gibi mücadeleci LİDER Lazım ki arkasından gönül rahatlığıyla YÜRÜYELİM



kuvay-i milliye‏ @since_1994_ege: Bu saatten sonra HAYIR profillerinin hepsi kuvay-i milliye olarak devam etmelidir. #YeniBaşlıyoruz



HayalE.T#Hayır‏ @Hayalet: Onurun varsa istifa et!!





