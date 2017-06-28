CHP'liler kendi çalıp kendi oynamaya başladı!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde adalet yürüyüşünde CHP'lilerin kendi çalıp kendi oynadığını gösteren olayların yaşanmasına devam ediyor. Bozkurt işareti yapan Kılıçdaroğlu'nun ardından 'bozkurtlu' destek oyunu sergilendi.28 Haziran 2017 Çarşamba 11:03
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve takipçileri sloganları atarak Sakarya istikametinde ilerlerken Düzce şehir merkezinde bozkurt işareti yapan bir gencin Kılıçdaroğlu'nun yanında bir süre yürüdüğü gözlemlendi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar bozkurt işareti yapan gence alkışlayarak destek verdi. Bu görüntü kamuoyunda ve MHP'liler arasında mizansen bir görüntü olarak değerlendirildi.