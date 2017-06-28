Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

CHP'liler kendi çalıp kendi oynamaya başladı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde adalet yürüyüşünde CHP'lilerin kendi çalıp kendi oynadığını gösteren olayların yaşanmasına devam ediyor. Bozkurt işareti yapan Kılıçdaroğlu'nun ardından 'bozkurtlu' destek oyunu sergilendi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:03
CHP'liler kendi çalıp kendi oynamaya başladı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve takipçileri sloganları atarak Sakarya istikametinde ilerlerken Düzce şehir merkezinde bozkurt işareti yapan bir gencin Kılıçdaroğlu'nun yanında bir süre yürüdüğü gözlemlendi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar bozkurt işareti yapan gence alkışlayarak destek verdi. Bu görüntü kamuoyunda ve MHP'liler arasında mizansen bir görüntü olarak değerlendirildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:03
  1. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu
  2. bozkurt
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 20 dk önce
    Sahte Bozkurtcular,İş, Başında Demek. Göz Boyamak Amaçları.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı 160'a çıktı
  1. Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı..
  2. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
  3. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
  4. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
  5. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
  6. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
  7. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
  8. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
  9. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
  10. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
  11. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
  12. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
  13. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
  14. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
  15. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
  16. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
  17. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
  18. Soma’da yol bakım ve onarım..
  19. İstanbullular bu habere dikkat! O gün..
  20. Organları 3 kişiye umut olacak
Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!