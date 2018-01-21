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CHP'li Zeynep Altıok, hayvan hakları için harekete geçti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir  Milletvekili Altıok, hayvan haklarının korunması, insanların can  dostlarının ortak yaşamda hak ettikleri gibi yer alabilmeleri için yasal  düzenleme çağrısında bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 14:47
CHP'li Zeynep Altıok, hayvan hakları için harekete geçti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir  Milletvekili Zeynep Altıok, geçmişte hayvan haklarına yönelik hazırladıkları kanun  tekliflerinin Meclis gündemine gelmediğini hatırlatarak, TBMM Başkanlığına  sunmaya hazırlandıkları yeniledikleri teklifin ayrıntılarını AA muhabirine  anlattı.

Hayvanlara yönelik suçların önlenmesi ve haklarının korunabilmesi için  yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunun altını çizen Altıok, bu kapsamdaki  girişimlere tüm partilerin destek vermesini istedi.

Türkiye'de son bir yılda 1 milyar 156 milyon 407 bin 473 hayvanın  yaşam hakkının gaspı edildiğine işaret eden Altıok, yasal düzenlemelerin  yetersizliği ve bilinçlenmedeki eksiklik nedeniyle hayvanlara yönelik suçların  cezasız kaldığını söyledi.

Çocuklara; küçük yaşlardan itibaren hayvan sevgisini aşılamanın,  onların bu dünyayı paylaştığımız, beraber yaşadığımız canlılar olduğu bilincinin  verilmesinin hak ihlallerinin ve kötü muamelenin önüne geçmede çok önemli  olacağını belirten Altıok, "Sahipli hayvanlar hala mal kapsamında, sahipsizler  ise mal dahi değil. Hayvanlara yönelik her türlü şiddet cezasız kalıyor."  ifadesini kullandı.

"HAYVANLAR HİSLİ VARLIKLAR OLARAK TANIMLANMALI"

Yeniledikleri, sivil toplum örgütleriyle değerlendirdikten sonra TBMM  Başkanlığına sunmaya hazırlandıkları teklifin 35 madden oluştuğunu aktaran  Altıok, düzenlemenin isminin de mevcut yasada olduğu gibi "Hayvanları Koruma  Kanunu" değil, "Hayvan Hakları Kanunu" olacağını, bunun konuya daha doğru bir  bakış açısını yansıttığını bildirdi.

Teklifte, hayvanların "hisli varlıklar" olarak tanımlandığının da  değinen Altıok, canlıları onları mal olarak görmenin yanlış bir yaklaşım olduğunu  aktardı.

Altıok, sahipsiz hayvanları öldürmenin Kabahatler Kanunu çerçevesinde  değerlendirildiğini hatırlattı. "Mevcut yasaya göre bir hayvanı öldürmenin,  tecavüz etmenin cezası, kapalı alanda sigara içmeyle, gürültü yapmayla eşdeğer."  diyen Altıok, hazırladıkları düzenlemeyle caydırıcı cezalar getirilmesini  hedeflediklerini bildirdi.

Altıok, şöyle devam etti:

"Hayvanlara karşı işlenen her türlü suçun; Türk Ceza Kanunu kapsamına  alınmasını önereceğiz. 2004 yılında yürürlüğe sokulan Hayvanları Koruma Kanunu,  toplumda hayvanlara karşı uygulanan şiddet olayları nedeniyle kamu vicdanını  rahatlatacak, caydırıcı olabilecek cezalar vermekten uzak. Birçok ülkede  hayvanlara işkence, kötü muamele yapılması kabahatler kanunu kapsamında değil,  ceza kanunu kapsamında ele alınmakta ve caydırıcı cezalar var. Türkiye hala bu  durumu kabahatler kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Ortaya çıkan boşluk da  sadece idari para cezalarını artırmakla telafi edilmeye çalışılıyor. Bunun  hayvanları korumaya yetmediği çok açık ortada."

Cezanın caydırıcılıktaki önemine dikkati çeken Altıok, hazırladıkları  metinde hayvanlara karşı işlenen suçlarda 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve ağır para  cezaları getirildiğine vurgu yaptı.

"SAVCILIK KENDİLİĞİNDEN HAREKETE GEÇEBİLMELİ"

Altıok, hayvanlara yönelik suçların şikayetiyle ilgili de düzenleme  öngördüklerini belirterek, "Yasanın en büyük eksikliklerinden biri de, işlenen  kabahatin resen savcılık tarafından takip edilmemesidir. Yani şikayet olsun ya da  olmasın savcılık kendiliğinden harekete geçebilmeli. Biz de teklifimizde bunu  öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Altıok, hayvanların haklarını savunmanın da insanların görevi olduğunu  vurguladı.

Yasal düzenlemenin bu kapsamda hazırlandığına işaret eden Altıok,  "İster sahipli ister sahipsiz olsun artık hayvanlar mal olarak  değerlendirilmeyecek. Birer canlı oldukları kabul edilerek onlara karşı işlenen  suçlar Kabahatler Kanunu kapsamında değil, haklara karşı işlene suçlar kapsamında  değerlendirilecek. Herhangi bir şikayete bakılmaksızın savcılar tarafından  hakları savunulacak." dedi.

"KEYFİ YERE DIŞ GÖRÜNÜŞLERİ DEĞİŞTİRİLEMEYECEK"

Teklife göre, binada yaşayan evcil hayvanların keyfi yere ve bina  sahiplerinin taleplerine göre yaşadıkları yerden çıkartılmasının önüne  geçileceğini, Pet Shop'larda hayvan satışının, kumar, eğlence veya gösteri amaçlı  kullanılmalarının, dış görünüşlerinin değiştirilmesi amacıyla ya da keyfi yere  kulak ya da kuyruklarının kesilmesi engelleneceğini anlatan Altıok, hayvanların  ticari birer obje olarak görülmesinin önüne geçileceğine işaret etti.

Altıok, mevcut pek çok hayvan barınağının son derece kötü koşullarda  olduğunu da değinerek, düzenleme ile hayvan bakım evleri kurulmasını talep  ettiklerini belirtti. Altıok, bakım evlerinin sahipsiz ve güçten düşmüş  hayvanların yaşamsal ihtiyaçlarının karşılandığı, tıbbi yardım alabildikleri,  çevreye uyumsuz bireylerin diğerlerine zarar vermesinin engellenerek rehabilite  edildikleri, yapılabiliyorsa sahiplendirildikleri merkezler olması gerektiğini  aktardı. Altıok, bunun sokak hayvanlarının korunması açısından da önemli bir adım  olacağını söyledi.

Hayvanlara yönelik kötü muamele ve hak ihlallerinin engellenmesinin  toplumsal gelişmişliğin önemli göstergelerinden olduğunu vurgulayan Altıok, tüm  kesimleri tekliflerine destek vermeye çağırdı.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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