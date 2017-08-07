CHP'li yönetici Şenoğlu örgüt propagandasından tutuklandı

CHPSeyhan İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Kurulu üyesi Aliye Şenoğlu, sosyal medya hesabından, "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

Seyhan İlçe Belediyesi'nde çalışan 2 çocuk annesi Aliye Şenoğlu, 2 Ağustos günü sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün boyunca sorgulanan Aliye Şenoğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Şenoğlu, nöbetçi mahkemede,sosyal medyadaki paylaşımında 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



