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CHP'li yönetici Şenoğlu örgüt propagandasından tutuklandı

CHP Seyhan İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Kurulu üyesi Aliye Şenoğlu, "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:32
CHP'li yönetici Şenoğlu örgüt propagandasından tutuklandı

CHPSeyhan İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Kurulu üyesi  Aliye Şenoğlu, sosyal medya hesabından, "örgüt propagandası yaptığı" iddiasıyla tutuklandı.

Seyhan İlçe Belediyesi'nde çalışan 2 çocuk annesi Aliye Şenoğlu, 2 Ağustos günü sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaptığı paylaşımı nedeniyle evinde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün boyunca sorgulanan Aliye Şenoğlu, bugün adliyeye sevk edildi. Şenoğlu, nöbetçi mahkemede,sosyal medyadaki paylaşımında  'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:32
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