CHP'li Veli Ağbaba'dan skandal sözler

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye bugün Suriye'ye, Irak'a benzemeye başlamışsa maalesef laiklik ilkesinden sapılmasından dolayıdır. Türkiye'nin, herkesi bir arada tutan, her inancın birlikte olmasını sağlayan laiklik ilkesine sahip çıkması gerekiyor." dedi.

TÜRKİYE'YE AĞIR SÖZLER

Ağbaba, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yeni yıla büyük bir acı ile girildiğini belirterek, "Artık, geçmişte Kabil'de, Bağdat'ta Haberlerde gördüğümüz, pazar yerlerinde patlayan bombalar Türkiye'de patlamaya başladı. Türkiye adeta katliamlar ülkesi oldu." görüşünü savundu.

Bunun, yanlış Suriye politikalarının sonucu olduğunu ileri süren Ağbaba, "Hangi canlı bombanın nerede patlayacağını artık bilemiyoruz." ifadesini kullandı.

"Yılbaşı gecesi yaşanan olayın tohumları aslında günler öncesinden ekilmeye başlanmıştı. Yılbaşı ile Noel'in farkını bilmeyen kara cahiller yılbaşını kutlamanın meşru olmadığını, günah olduğunu söylediler. Diyanet İşleri Başkanı, müftülükler, okul müdürlükleri üzerlerine vazifeymiş gibi yılbaşını gayrimeşru bir olay olarak gösterdiler." diyen Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i istifaya davet etti.

Ağbaba, son günlerdeki terör eylemlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Dünyanın herhangi bir ülkesinde sadece bunların biri olsa hükümetler istifa eder, siyasette yer yerinden oynar. Maalesef hiçbir katliamın sonucunda bir sorumluluk sahibi bulunamadığı için bu katliamlar devam ediyor. Hükümet acziyet içinde, bunun sorumluluğunu almamaya çalışıyor. Acaba ne zaman sorumluluk alacak? Bunun sorumlusu kim?"

Bazı medya organlarının Türkiye'de nefret tohumları ektiğini belirten Ağbaba, dünkü katliamla ilgili nefret tohumları attığını iddia ettiği kişiler hakkında işlem yapılıp yapılmadığını sordu.