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CHP'li Veli Ağbaba'dan komik iddia: Bunlar yüzde 50'yi...

CHP’li Veli Ağbaba komik açıklamalarda bulunarak, "Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak, MHP ile AK Parti'yi aynı çatı altında birleştirmenin sebebi o." dedi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:24
CHP'li Veli Ağbaba'dan komik iddia: Bunlar yüzde 50'yi...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Şunu inanarak söylüyorum, 2019'da Türkiye'yi tek adamlıkla idare etmek isteyenler, laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak isteyenler yönetemeyecek." dedi.

Adapazarı ilçesindeki bir düğün salonunda partisince düzenlenen olağan il kongresine katılan Ağbaba, Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı hain darbe girişiminin hep birlikte savuşturulduğunu söyledi.

Türkiye'nin 20 Temmuz 2016'dan beri OHAL'le idare edildiğini belirten Ağbaba, "Eğer darbeciler başarılı olsaydı, Meclis baypas edilecekti, muhalefetin tamamı susturulacaktı. Üzülerek söylemek isteriz ki, şimdi yapılan şey aynıdır. 20 Temmuz, geçtiğimiz hafta görüldü ki bir sivil darbedir ve Türkiye bir sivil darbe tarafından yönetilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ağbaba, kanun yapma yetkisinin TBMM'de olduğunu fakat Meclis'in bir işlevinin kalmadığını öne sürerek, "Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelere baktığımız zaman Türkiye'nin nereye gittiğini görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

İttifak iddialarına değinen Ağbaba, şöyle devam etti:

"Bunlar yüzde 50'yi aşamayacak, umutları da yok. MHP ile AK Parti'yi aynı çatı altında birleştirmenin sebebi o. Yüzde 50'yi aşamayacaklarını görüyorlar. Ne yapıyorlar? Genel başkana sallıyorlar. 16 Nisan'da Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, 'Ey Kılıçdaroğlu.' diyordu, şimdi yine 'Ey Kılıçdaroğlu.' demeye başladı. Şunu inanarak söylüyorum, 2019'da Türkiye'yi tek adamlıkla idare etmek isteyenler, laik, demokratik cumhuriyeti yıkmak isteyenler Türkiye'yi yönetemeyecek. Ben eminim, siz de emin olun."

"CHP GENEL BAŞKANI'NA SALDIRANLARA KARŞI DİMDİK DURACAĞIM"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası söylemlerinin ihanet noktasına geldiği yönündeki değerlendirmesini eleştirdi.

Özkoç, "Diyor ki, 'Bizim karşımızda bir tek CHP var, o partinin liderini aynı Ergenekon'da, Balyoz'da Genelkurmay Başkanlarını nasıl içeri tıktıysak, devrimci subayları nasıl içeri attıysak, aydın gazetecileri, doktorları, yazarları, çizerleri nasıl hapsettiysek Kılıçdaroğlu'nu da ihanetten oraya göndereceğiz.' Hiç tüyleriniz diken diken olmuyor mu, hiç yüreğiniz kabarmıyor mu? Asıl yüreğimizin kabarması gereken yer burası değil mi? Sizin önünüzde ant içiyorum ve yemin ediyorum ki, öleceğim, kanımı akıtacağım, CHP Genel Başkanı'na ve onun değerlerine saldıranlara karşı dimdik duracağım." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 17:24
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