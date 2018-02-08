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CHP'li Veli Ağbaba açıkladı: Bizim cumhurbaşkanı adayımız...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin cumhurbaşkanı adayının olup olmadığına ilişkin gelen soru üzerine "Var efendim. Yüzlerce cumhurbaşkanı adayımız var. Kendi içimizde bir çok cumhurbaşkanı adayımız var." dedi.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:28
CHP'li Veli Ağbaba açıkladı: Bizim cumhurbaşkanı adayımız...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile partisinin Aydın İl Başkanlığını ziyaret ederek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

2019'da yapılaması planlanan seçimlerde başarılı olacaklarına inandığını belirten Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyorlar ki 'Cumhurbaşkanı adayınız var mı?' Var efendim. Yüzlerce cumhurbaşkanı adayımız var. Kendi içimizde bir çok cumhurbaşkanı adayımız var. Ama adayımızı adalet yürüyüşündeki gibi, 16 Nisan’daki gibi belirleyeceğiz. Herkesi kucaklayan, Türkiye’de parlamenter demokrasiyi savunan ama bizim dışımızda, CHP dışında herkesi kucaklayan içimizdeki bir arkadaşımız aday olacak.

- "İHSANOĞLU KARARI DOĞRU OLSAYDI ŞİMDİ CUMHURBAŞKANI OLURDU"

Ağbaba, 2014'te Cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterdikleri Ekmeleddin İhsanoğlu ile ilgili hala bazı soruların gündeme geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kararımız doğru olsaydı bugün Ekmeleddin İhsanoğlu cumhurbaşkanı olurdu. Bu tartışmayı bitiriyoruz. 4 tane kurultay geçti. Artık önümüze bakıyoruz. Yanlış yapma lüksümüz var mı? Yok. Bizim de sizin de partiyi yönetenlerin de yanlış yapma lüksü yok. Bakın ders çıkardık diyoruz. Adalet yürüyüşü bizim kazanımımız, deneyimlerimiz var."

- "DOĞRULARI VE İNANDIĞINIZI SAVUNUN"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise kendilerine yönelik "terörist" suçlamasında bulunulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ya terörist olur mu? Nasıl dersin! Ama diyor. Aslında bu memnun olmamız gereken bir şey çünkü başka bir şey diyemiyor da bunu diyor. 'Çaldın, çırptın, geçmişin karanlık, gelecek programın ülke açısından son derece kötü sonuçlar doğuracak' demiyor da 'Sen teröristlerle birliktesin' diyor. Biz ne yapacağız? Onlar böyle diye moralimizi bozacak mıyız? Doğruları ve inandığınızı savunun. Bunların algı operasyonlarına karşı, sizin inancınız ve partinize olan güveniniz bunları püskürtecek."

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 14:28
  1. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
  2. Ekmeleddin İhsanoğlu
  3. CHP Aydın İl Başkanlığı

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  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    KEM KÜMMMMMM...
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