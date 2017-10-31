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CHP'li vekillerin skandalları bitmiyor

Ana muhalefet partisi CHP'de skandallar dinmiyor. Özellikle CHP'li vekillerin gafları akıllarda kalmaya devam ediyor.

31 Ekim 2017 Salı 16:47
CHP'li vekillerin skandalları bitmiyor

Muhalefet adına ortaya hiçbir şey koyamayan CHP'li vekillerin, polemik üzerinden siyaset yapması kamuoyunda tepkiye neden oldu. Her geçen gün yeni bir skandala ve gafa imza atan CHP'li vekillerin geçmişten ders çıkarmaması da aymazlık olarak yorumlandı.

İşte CHP'li vekillerin akıllarda kalan skandalları:

- CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Trabzon'da bir vatandaşa 'sarı it' diye hitap ederek, CHP'nin vatandaşa olan bakış açısını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

- CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, referandumda 'evet' diyecekleri denize dökeceklerini ifade ederek büyük bir skandala imza atmıştı.

- CHP Yalavo Milletvekili Muharrem İnce, 'hayır' pankartının kesildiğini iddia ederek 'keseni oraya asın' diyerek büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı.

- CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, 15 Temmuz'da şehit düşen vatandaşlar hakkında 'O ölen 250 vatandaşın katili devlettir.' diyerek hükümete kin kusmuştu.

- CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal"Atatürk olmasaydı ne olur biliyor musun? Anneniz belli olurdu babanız belli olmazdı." ifadelerini kullanarak milleti aleni bir şekilde aşağılamıştı.

- CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, şehitlikte içki içenleri uyardıktan sonra adeta fetva vererek 'içki içmek günah değil' ifadelerini kullandı.

- CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ''Şeddelisidir diktatörün şeddelisidir hem de.'' ifadelerini kullanarak iyice haddini aştı.

 

  

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 16:47
  1. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
  2. CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan
  3. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu
  4. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal
  5. CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın
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