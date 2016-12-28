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CHP'li vekillerden Yavuz Sultan Selim hakkında küstah ifade

Anayasa Komisyonu'nda Anayasa Değişikliği teklifinin 7. maddesi geçti. CHP’li Sarıbal’ın Yavuz Sultan Selim ile ilgili sözleri sonrasında komisyonda gerginlik yaşandı.

CHP'li vekillerden Yavuz Sultan Selim hakkında küstah ifade
Eklenme: 28 Aralık 2016, 18:00
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Anayasa Komsiyonu’nda söz alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Alevi Çalıştayı yaptınız ama hiç bir şey çıkmadı. Çalıştayda sadece Yavuz Sultan Selim Katil Köprüsü çıktı" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mahmut Poyrazlı, Sarıbal’ın üzerine yürüyerek, özür dilemesini istedi. Poyrazlı, "Sen kimsin Yavuz Sultan Selim’e katil diyorsun?" diye bağırdı.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Sarıbal’a tepki gösterdi. Bunun üzerine oturduğu yerden kalkarak, Çavuşoğlu’na "Seninle görüşeceğiz" diyen Sarıbal’ı, milletvekilleri sakinleştirdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün "Yavuz Sultan Selim Aleviler açısından bir katildir. Bunu herkes bilir" sözleriyle küstahlıklarına devam ettiler.

Yaşananlar üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Atalarımız yanlış yapmış olabilir. Biz yanlış yapmayalım. Bizim önerimiz bugün kardeşliği savunmaktır. Tarihe ilişkin kışkırtıcı dil kardeşliğimizi zedeler" diye konuştu.

Bu arada Komisyonda tartışmalar sonrasında Anayasa Değişikliği teklifinin 7. maddesi geçti.

 
EtiketlerCHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal
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Fatih Sultan Süleyman

Atamıza katil diyen.  siz kimsiniz ulan i

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Yusuf can

Yavuz sultan selim sapına kadar turktur,gerizekalılar osmanlıyı türkler kurmuştur herkesin dini kendine dır ülkeye vatana ihanet edilemez

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semmoo

evet Yavuz bir katildirve türkdüsmanidirve alevilerin hepside türktür .

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Doruk yakut

Katil yakuza neden katil diyince kiziyorsunuz...

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