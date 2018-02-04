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CHP'li vekiller yumruk yumruğa kavga etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Milletvekili Gürsel Erol'un tuvalette “yumruklaştığı” öğrenildi.

04 Şubat 2018 Pazar 19:33
CHP'li vekiller yumruk yumruğa kavga etti

CHP Kurultayı'nın ikinci gününde CHP'nin en yetkili organı olan Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapıldı.

CHP Kurultayı'ndaki adayların hareketli mesaisinde tartışmaya neden olan bir olay yaşandı.

Kurultayda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Milletvekili Gürsel Erol'un tuvalette “yumruklaştığı” öğrenildi. Gürsel Erol'un "partiyi ele geçirdiniz" diye bağırdığı belirtildi.

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol parti yönetimine sert sözleriyle gündeme gelmişti. CHP kurultayı öncesi parti yönetimini topa tutan CHP’li Erol, “Kendimizi genel merkeze kapatmışız, oradaki odaları makam odası olarak kullanıyoruz ve kafamızı dışarı çıkarmıyoruz. Böyle bir siyaset yok” demişti.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 19:33
  1. CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol

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