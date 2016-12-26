Cloudflare

CHP'li vekiller terör örgütü sloganı attı!

TBMM Anayasa Komisyonu'nu sabote etmek isteyen CHP Milletvekilleri terör örgütü DHKP/C​'nin sloganları attı.

CHP'li vekiller terör örgütü sloganı attı!
Eklenme: 26 Aralık 2016, 17:08
Bu haber 22.818 kez okundu

Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları kapsamında parti grupları bir araya geldi. Bugünkü komisyon sırasında yaşananlarsa dikkatleri çekti. Toplantıyı sabote etmeye kalkışan CHP'li vekillerin slogan attığı kameralara yansıdı.


CHP'lilerin kullandığı slogan ise skandala neden oldu. Hükümeti hedef almak için salonda bağıran CHP'liler terör örgütü DHKP/C mensuplarının gösteriler sırasında attığı sloganı kullandı.

"90 YILLIK PARTİNİN DURUMU İÇLER ACISI"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, resmi Twitter hesabı üzerinden görüntüleri yayınladı. CHP'lilerin terör örgütü DHKP/C'nin sloganlarını attığını bildiren Turan, "90 yıllık partinin geldiği hal içler acısı. İnsan ayrı bir slogan üretir" dedi.

UZLAŞMA YOK

Anayasa Komisyonu görüşmelerinde 4 partinin grup başkanvekilleri uzlaşamadı.

 
Etiketlerchpchp anayasa komisyonu
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Ay Tas

Allah aşkına HDP kiler temizlenmeye sonunda başladıklarını ifade olsun ama bu Ermeni bozuntusu CHP pillerin ne dokunulmazlıkları var yeter artık neden bunlar meclis TE terör estiriyorda bunlara ceza soruşturma yok bunların ayrımcılığı ne insanın kanıma dokunuyor yeter artik

Cevapla

hakan erg

mehmed fatih@ akp halka hesap vericek gibibişey söylediler dhkp-c ile alkasını bende anlamadım...

Cevapla

Musa

Ahmet arkadaş haber yapmalarına gerek yok Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu bir kasetle geldi bir kasetle gidecek evet dağda teröristlerle çekilmiş fotoğrafları var yani aynı havayı solurkene üst akla yapacağı bir yanlış hareket o kaseti doğuracak.

Cevapla

Köylü

Utanmalarına gerek yokki ahmet efendi..Chp nin ne yediği ortada zaten..O yüzden fazla ayrıntıya girmemişler..

Cevapla

Beto

Bugünlerde birisi CHP Türkiyenin partisi derse ben de ona bir DOKTOR tavsiye ederim..!!!

Cevapla

Abdullah

Ama beraber miting yapıyorsunuz utanmazlar chp pkksözde Atatürkçüsünüz ya sizler sizler ..

Cevapla

bozkurt

pkk ları hastanede geçmiş olsuna giden partinin genel müdürü varken normal ve sezgin tanrıkulu gibi leşleri gömmeye giden varken

Cevapla

Mehmed Fatih

Peki ne söylediler?

Cevapla

Ahmet

Utanmasaniz "chpliler pkk ile ayni havayi soludu" diye haber yapacaksiniz

Cevapla

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
"Gülen akıl hastanesine götürüldü""Gülen akıl hastanesine götürüldü"

TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkan Vekili Selçuk Özdağ, terör…

El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek planEl Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan

Terör örgütü DEAŞ PKK'nın Diyarbakır Sur'da uyguladığı taktiği El Bab'da…

Allah-u Ekber Dağları'nda -20 derecede saygı nöbeti!Allah-u Ekber Dağları'nda -20 derecede saygı nöbeti!

Sarıkamış Harekatı'nın 102. yılı anma etkinlikleri kapsamında, KAÜ Sarıkamış Beden…

"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!"Müslüman Noel kutlamaz" eylemi yapan gençlere taciz!

Anadolu Gençlik Derneği Tuzla Şubesi, geçtiğimiz Pazar günü Tuzla'nın en…

FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...

Paralel İhanet Çetesi’nin Alevi vatandaşları çeşitli vaatlerle kendi ekseninde hareket…

FETÖ'den fitne operasyonu! O ülkeyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştı!FETÖ'den fitne operasyonu! O ülkeyle Türkiye'yi karşı karşıya getirmeye çalıştı!

FETÖ'nün Mısır üzerinden Arapça yayın yapan ZamanArabic.com sitesi yalanda sınır…

PKK’ya büyük darbe… O isim gözaltına alındıPKK’ya büyük darbe… O isim gözaltına alındı

İzmir'de KCK'nın sözde eski İzmir sorumlusu olduğu iddia edilen Mehmet…

Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...

Türkiye'nin yoğun diplomatik çabaları sonucu Halep'ten tahliye edilen muhalif savaşçıların…

Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...

Denizli’de başlayan Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılan…