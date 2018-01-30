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CHP'li vekiller Tabipler Odası'nın önünde toplandı

YPG'li teröristleri cesaretlendiren bir açıklamaya imza atan Türk Tabipler Birliği üyelerine, CHP'den açık destek geldi.

30 Ocak 2018 Salı 10:11
CHP'li vekiller Tabipler Odası'nın önünde toplandı

Türkiye sınırını terör örgütlerinden temizlemek için 20 Ocak'ta düğmeye basan Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınırı geçti.

Mehmetçik Afrin'in merkezine doğru adım adım ilerlerken, Türk Tabipler Birliğioperasyonların durması çağrısında bulundu.

11 GÖZALTI

YPG'li teröristleri ve Kandil'i mutlu eden bu açıklamadan sonra; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Türk Tabipler Birliği'nin 11 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıktı.

CHP POLİSTEN ÖNCE GİTTİ

Terör sevici doktorlar hakkında alınan gözaltı kararı, CHP'de büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

CHP milletvekilleri, TTB'nin önüne giderek gözaltı işlemlerine engel olmaya çalıştı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:11
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