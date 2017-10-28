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CHP'li vekilin yalanı ortaya çıktı

CHP'li Barış Yarkadaş'ın ormanlık alana inşaat yapılıyor iddiası, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:33
CHP'li vekilin yalanı ortaya çıktı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kartal Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer alan mesire alanına ilişkin iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bir televizyon programına katılan Yarkadaş'ın, Gülensu C tipi mesire yerine ilişkin çeşitli iddialarda bulunduğu anımsatıldı. Söz konusu yerin Kartal Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer aldığı ve alanın 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre mesire yeri olarak belirlendiği vurgulanırken, mesire alanı içerisinde, vaziyet planına uygun olarak 2 kır kahvesi ve 2 kır lokantası, 5 büfe ve 2 yöresel ürünler satış yeri tesis etme izni bulunduğu ifade edildi. Vaziyet planında kır kahvesi olarak geçen yerin üzerinde verimli orman örtüsü bulunmayan çalılık alan olduğu bildirilen açıklamada, "Sahanın eğimli olması sebebiyle tesviye edilerek, herhangi bir heyelana karşı tedbir amaçlı tesis alanının alt tarafı ıslah edilmektedir. Üst sınırı yola dayanmaktadır. Saha içerisinde herhangi bir ağaç kesilmesi veya eksilmesi kesinlikle söz konusu değildir." denildi. Alanın alt yamaçlarının önceki yıllarda ağaçlandırıldığı ve alana fıstıkçamı fidanlarının dikildiği aktarılan açıklamada, mesire alanına vatandaşlar için yapılacak yapıların ağaç kesilmeden orman içindeki açık alanlara inşa edileceği ifade edildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 17:33
  1. Barış Yarkadaş
  2. Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü
  3. Kartal Orman İşletme Şefliği
  4. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
  5. CHP
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