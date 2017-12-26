CHP'li vekilin KHK acısı! 'Öteden beri savunduğum...'

KHK'lara ilişkin konuşan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Meclis'in boykot edilmesi gerektiğini söyledi.

AKTİF BOYKOT

AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan CHP'li Cihaner, "Meclis'in artık bir demokrasi kozmetiği olarak kaldığı ve yanlış bir meşruiyet ürettiğini görmek gerekir. Öteden beri savunduğum aktif boykot gibi tutumlar tartışılmalı" diye konuştu.

2 SAATLİK SİNE-İ MİLLET ÇARKI

CHP'de Meclis'ten çekilme kararı daha önce de gündeme gelmişti.

CHP Parti Sözcüsü'nün Meclis'ten çekilebileceklerini açıklamasından sadece 2 saat sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'ten çekilmeyeceklerini ifade etmişti.