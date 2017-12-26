CHP'li vekilin KHK acısı! 'Öteden beri savunduğum...'
OHAL kapsamında çıkarılan tüm KHK'ları Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan CHP'de, Meclis'ten çekilme kararı yeniden gündemde.26 Aralık 2017 Salı 15:11
KHK'lara ilişkin konuşan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Meclis'in boykot edilmesi gerektiğini söyledi.
AKTİF BOYKOT
AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan CHP'li Cihaner, "Meclis'in artık bir demokrasi kozmetiği olarak kaldığı ve yanlış bir meşruiyet ürettiğini görmek gerekir. Öteden beri savunduğum aktif boykot gibi tutumlar tartışılmalı" diye konuştu.
2 SAATLİK SİNE-İ MİLLET ÇARKI
CHP'de Meclis'ten çekilme kararı daha önce de gündeme gelmişti.
CHP Parti Sözcüsü'nün Meclis'ten çekilebileceklerini açıklamasından sadece 2 saat sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'ten çekilmeyeceklerini ifade etmişti.
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adanalı1 sa önce bencede mecliste işleri yok,,çok sevdikleri dostları kandile ,pensilvanyaya marş,marş. karakolda ayna var1 sa önce Sineyimillete gidecek yüzünüz varmı Yusuf Celal1 sa önce CHP ve HDP Meclisten çekilip o meclisin aldığı kararların ÇOĞULCULUK değil ÇOĞUNLUĞUN ürünü olduğunu göstermeli. % 51 miş isterse % 80 e çıksınlar. Türkiyeyi gayya kuyusuna soktular. Yusuf Celal1 sa önce CHP ve HDP Meclisten çekilip o meclisin aldığı kararların ÇOĞULCULUK değil ÇOĞUNLUĞUN ürünü olduğunu göstermeli. % 51 miş isterse % 80 e çıksınlar. Türkiyeyi gayya kuyusuna soktular. Mehmet1 sa önce Sizden 15 kat buyuttuk dediginuz feto hakkinda icinizdekileri gorup gerekeni yapıp,11 diye buyuduk soyleminden sonra bu buyume halka yansıdı mi diye sorulri.cevaplamayıp,Sehide kelleve cumhuriyeti seviyoruz deyip 90.yillik reklam arasi diyenleri gorseniz keske Ali Cem Tiftikçi2 sa önce Nerde sizde o .... HACI2 sa önce Keşke biran evvel çekilseniz.Varlığınız yokluğunuz benim için hiç bişey ifade etmiyor. kemal2 sa önce CeHaPenin mecliste bulunma amacı tamamen cukka amaçlıdır. Seçmeni bir şeyler yaptıklarını sansınlar diye bol keseden sallıyorlar ve seçmenlerini uyutup hop ay başı paralar cukkaya. Residenslar gelsin... Yiğido2 sa önce Memlekete varlığınız ne veriyorki,yokluğunuz ne kaybettirsin. kemal2 sa önce Ey Dikta rejminin bu topraklardaki son kalıntısı CeHaPe Müslümanlara yaptığınız zulmü unuttuk mu? sanırsınız bire gafiller. Yahudi Şapkası yüzünden 100 binlere soykırım uygulamadınız mı ? Laik hınzır ölmek üzere bu titreyen kuyruğudur.