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CHP'li vekilin KHK acısı! 'Öteden beri savunduğum...'

OHAL kapsamında çıkarılan tüm KHK'ları Anayasa Mahkemesi'ne taşıyan CHP'de, Meclis'ten çekilme kararı yeniden gündemde.

26 Aralık 2017 Salı 15:11
CHP'li vekilin KHK acısı! 'Öteden beri savunduğum...'

KHK'lara ilişkin konuşan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, Meclis'in boykot edilmesi gerektiğini söyledi.

AKTİF BOYKOT

AK Parti hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan CHP'li Cihaner, "Meclis'in artık bir demokrasi kozmetiği olarak kaldığı ve yanlış bir meşruiyet ürettiğini görmek gerekir. Öteden beri savunduğum aktif boykot gibi tutumlar tartışılmalı" diye konuştu.

2 SAATLİK SİNE-İ MİLLET ÇARKI

CHP'de Meclis'ten çekilme kararı daha önce de gündeme gelmişti.

CHP Parti Sözcüsü'nün Meclis'ten çekilebileceklerini açıklamasından sadece 2 saat sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'ten çekilmeyeceklerini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 15:11
  1. İlhan Cihaner
  2. CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner
  3. KHK
  4. Meclis
  5. boykot
  • adanalıadanalı1 sa önce
    bencede mecliste işleri yok,,çok sevdikleri dostları kandile ,pensilvanyaya marş,marş.
  • karakolda ayna varkarakolda ayna var1 sa önce
    Sineyimillete gidecek yüzünüz varmı
  • Yusuf CelalYusuf Celal1 sa önce
    CHP ve HDP Meclisten çekilip o meclisin aldığı kararların ÇOĞULCULUK değil ÇOĞUNLUĞUN ürünü olduğunu göstermeli. % 51 miş isterse % 80 e çıksınlar. Türkiyeyi gayya kuyusuna soktular.
  • Yusuf CelalYusuf Celal1 sa önce
    CHP ve HDP Meclisten çekilip o meclisin aldığı kararların ÇOĞULCULUK değil ÇOĞUNLUĞUN ürünü olduğunu göstermeli. % 51 miş isterse % 80 e çıksınlar. Türkiyeyi gayya kuyusuna soktular.
  • MehmetMehmet1 sa önce
    Sizden 15 kat buyuttuk dediginuz feto hakkinda icinizdekileri gorup gerekeni yapıp,11 diye buyuduk soyleminden sonra bu buyume halka yansıdı mi diye sorulri.cevaplamayıp,Sehide kelleve cumhuriyeti seviyoruz deyip 90.yillik reklam arasi diyenleri gorseniz keske
  • Ali Cem TiftikçiAli Cem Tiftikçi2 sa önce
    Nerde sizde o ....
  • HACIHACI2 sa önce
    Keşke biran evvel çekilseniz.Varlığınız yokluğunuz benim için hiç bişey ifade etmiyor.
  • kemalkemal2 sa önce
    CeHaPenin mecliste bulunma amacı tamamen cukka amaçlıdır. Seçmeni bir şeyler yaptıklarını sansınlar diye bol keseden sallıyorlar ve seçmenlerini uyutup hop ay başı paralar cukkaya. Residenslar gelsin...
  • YiğidoYiğido2 sa önce
    Memlekete varlığınız ne veriyorki,yokluğunuz ne kaybettirsin.
  • kemalkemal2 sa önce
    Ey Dikta rejminin bu topraklardaki son kalıntısı CeHaPe Müslümanlara yaptığınız zulmü unuttuk mu? sanırsınız bire gafiller. Yahudi Şapkası yüzünden 100 binlere soykırım uygulamadınız mı ? Laik hınzır ölmek üzere bu titreyen kuyruğudur.
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