CHP’li vekile tokat gibi yanıt!

Katıldığı bir televizyon programında, ’O kamplarda militan yetiştiriliyor’ çıkışıyla dikkat çeken CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, o kamplardan biri olarak gösterdiği Silifke İlçesi’nde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Fatih Sultan Mehmet Gençlik Kampı’na girerek incelemelerde bulundu. Milletvekili Atıcı, bir süre sonra kampa gelen Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş’le tartıştı.

Kampta yaz sinema kampına katılan ve belgesel çeken öğrenciler,yönetmen ve hocalar Aytuğ Atıcıyı görünce, ’Militan Yetiştiriliyor’ sözlerinin kendilerini ve ailelerini üzdüğünü belirtip özür dilemesini istedi.

Atıcı da bazı vatandaşların kendisini arayarak, "Burada savaş kampı kuruldu" diye şikayet ettiğini belirterek, daha önce de aynı kampta "Diriliş Muştusu" adı altında AK Parti Konya Gençlik Kolları'nın kamp yaptığını söyledi.

MÜDÜR İLE SERT TARTIŞMA! ’BÖLÜCÜ VE HAİN OLMASIN YETER’

Son derece sert geçen tartışma sırasında İl Müdürü Şaban Güneş ise Atıcı’nın bu sözlerine şöyle karşılık verdi:

"Diriliş Muştusu nedir, bir topluluktur. İkincisi biz bütün üniversite topluluklarına, gençlik topluluklarına bu fırsatı veriyoruz. Bana aynı yapıda diriliş değil de bilmem sevgi muştusu üniversite topluluğu gelse ona da izin veririm. Benim çizgim şudur, bölücü olmasın, hain olmasın, bayrağını vatanını milletini seven her gence devletimin tesisleri açıktır."

SİNEMA ÖĞRENCİSİNDEN TEPKİ

Vekil ve müdürün tartışması bitince, sinema kampına katılan Kastamonulu kurs öğrencisi Muhammed Ilgaz söz aldı. Ilgaz Vekil Atıcı’ya tepkisini şöyle dile getirdi:

Benim ailem beni arıyor ’nedir bu’ diye. Benim ailem Cumhuriyet Halk Partisi üyesi,ben de 20 yaşındayım. Atatürkçü Düşünce Derneği Kastamonu Genel Sekreteriyim. ADD Genel merkezinde de gençlik koordinatörlüğü yapıyorum.Ben ve CHP’li birçok arkadaşımız var. Siz burada herhangi bilgi almadan, siz bize militan dediniz. Siz burada militan yetiştiriyorsunuz dediniz. Siz bizden özür dilemek zorundasınız. Bizim gurumuz kırıldı. Ailemden çok fazla kişiye söyledim ben. Mersin’e Gençlik ve Spor Bakanlığı sinema kampına gidiyorum dedim. Siz bir yafta yapıştırdınız bize. Yapacağınız özür ve açıklama gururumuzu,bir noktada haysiyetimizi düzeltecek. Bunun için sizden buradaki 142 gençten özür dilemenizi bekliyoruz.

’SAVAŞ DEĞİL SEVGİ FİLMİ YAPIN’

Bu sözleri sessizce dinleyen CHPli Atıcı, daha sonra sinema yaz kampı yetkilileri ve tepki gösteren öğrenciye şu yanıtı verdi:

Burada şu anda sanatsal etkinlik yaptığınız bizim tarafımızdan da görülmüş ve takdir edilmiştir.Burada yaptığınız iş ile bir önceki kamplarda yapılan bir işin ilgisinin olmadığını görmüş durumdayız. İstediğiniz özgür ortamda,isteğiniz şekilde çalışmalarınızı yapın. Siyaseti bir kenara bırakın bir vatandaş, bir birey olarak demin de söyledim, şimdi de söylüyorum. Benim dileğim sizden sevgi üzerine filmler yapmanızdır. Çünkü bizim ülkemizde şu anda savaş değil, sevgi eksik. Eğer sevgiyi yerine koyarsanız, sevgi ile birliktelikle ilgili senaryolar yaparsanız burada rol alırsanız, ülkemizin birliğine bütünlüğüne destek olmuş olursunuz.

Vekil Atıcı daha sonra kampı bir süre gezerek ilgililerden bilgi aldıktan sonra ayrıldı.