CHP'li vekile tokat gibi 'fedai' cevabı!

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunu bilgilendirmesinin ardından gruplar adına konuşmalar yapıldı.

CHP Grup Başkanvekili Altay, DEAŞ ile mücadelede Türkiye'nin kara gücünün kullanılmasını eleştiren Altay, "Bizim Mehmedimiz vatan için şehit olabilir ama bizim Mehmedimiz Amerika'nın, Rusya'nın, Fransa'nın fedaisi olamaz. El Bab'ı IŞİD'den temizlemek neden sadece Mehmetçik'e düşsün? Neden bunu koalisyon güçleriyle yapamıyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE HİÇBİR DEVLETİN FEDAİSİ DEĞİLDİR'

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da Türkiye'nin hiçbir devletin fedaisi olmadığını belirterek, "Türkiye, büyük devletlerin fedaisi olsaydı içerde bu kadar problem yaşamazdı. Geçmişte fedaiydik huzur içindeydik, şimdi huzur içinde olamamamızın sebebi fedai olmayışımızdır." dedi. Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu vurgulayan Bostancı, bölünmüş bir Irak ve Suriye'nin kimseye bir fayda sağlamayacağını, bu ülkelerin siyasi ve toprak bütünlüğüne önem verdiklerini belirtti.

Bostancı, "Ortadoğu coğrafyasında kim Kürtçülük, Arapçılık, Sünnicilik, Alevicilik yapıyorsa sadece ve sadece yağma ve talan heveslisi küresel güçlerin çıkarlarına hizmet eder." ifadesini kullandı.