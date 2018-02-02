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CHP'li vekile şok cevap! 'CHP'den cacık olmaz'

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, CHP Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medya paylaşımına 'Referandumda son çıkışı kaçıran lideriniz değişmeden CHP'den cacık olmaz artık Tuncay'cığım, boşa kürek çekme!' sözleriyle cevap verdi.

02 Şubat 2018 Cuma 17:07
CHP'li vekile şok cevap! 'CHP'den cacık olmaz'

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sosyal medyadan yaptığı 'Sevgili Dostlarım, Öyle bir yerdeyiz ki... Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız! Memleketi saran karanlığı yok etmek için... Çocuklarımızı mutsuz eden, bizi kaygılandıran çürümeye inat; umudu, barışı büyütmek için...' açıklamasına tüm CHP'lilerin moralini bozacak bir cevap verdi.

CHP'DEN CACIK OLMAZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret eden Mine Kırıkkanat, CHP'li Tuncay Özkan'a 'Referandumda son çıkışı kaçıran lideriniz değişmeden CHP'den cacık olmaz artık Tuncay'cığım, boşa kürek çekme!' dedi.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 17:07
  1. Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat
  2. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan
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