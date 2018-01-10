CHP'li vekile böyle sarıldı

TBMM genel kurulu çalışmalarına devam etti. CHP Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası ilk kez genel kurul çalışmalarına katıldı. Milletvekili arkadaşları Bektaşoğlu'na geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu isimler arasında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da yer aldı.