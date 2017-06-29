CHP'li vekilden skandal! 'Peygamberin izinden...'

15 Haziran’dan bu yana vatana ihanet suçundan 25 yıl hapis cezası alan Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını bahane ederek Ankara’dan İstanbul Maltepe’ye doğru yürüyen Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının 'Adalet' ismini verdikleri kaos yürüyüşüyle ilgili kirli plan gün yüzüne çıktı.

TERÖR ÖRGÜTLERİ VE SAPKIN GRUPLARDAN DESTEK

Yürüyüş adı altında gerçekleştirilen provokasyona eli kanlı terör örgütü PKK, gezi terörizmine destek veren gruplar ve her seferinde Türkiye aleyhine faaliyet gösteren Alman ajan vekiller ve sol terör örgütler ve LGBT bu yürüyüşe destek verdi.

Kılıçdaroğlu da bu kaos planı için 'Bu daha başlangıç' diyerek asıl niyetlerini ortaya koydu.

CHP'Lİ BEKAROĞLU'NDAN SKANDAL PEYGAMBER BENZETMESİ

CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu neredeyse tüm terör örgütlerinin ve sapkın grupların destek verdiği bu yürüyüş için 'Peygamber'in izinden yürümektir' dedi.

İKİNCİ GEZİ KALKIŞMASI İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR

CHP’nin Berlin’deki ofisinden yapılan açıklama da 6 Temmuz’da Gezi darbe girişimi benzeri bir eylemin planlandığını ifade edildi, kirli plan ortaya çıktı.

7 TEMMUZ'DA KAOS PLANLANIYOR

CHP Berlin Birliği isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 Temmuz’da İstanbul’da eylem planlandığı ve 7 Temmuz’da da kendilerinin katılacağı vurgulanarak, “6 Temmuz’da bir eylem planlanmaktadır. Ayrıntıları buradan paylaşacağız. 7 Temmuz’da Türkiye’ye gideceğiz ve yürüyüşün son bölümüne katılacağız” denildi. CHP’nin Berlin’deki Gezi yanlı eylemlerini İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in örgütlediği belirlendi.

SOKAK ÇAĞRISI YAPAN KADIN

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde adalet yürüyüşü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının ailelerinin de propaganda alanına dönüştü. Önceki gün yürüyüşe katılan bir kadın, “Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dökün” diyerek sokak eylemlerinin fitilini ateşlemeye çalıştı. O kadının CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı üyesi Şenay Günaydın olduğu ortaya çıktı.