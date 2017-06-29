CHP'li vekilden skandal! 'Peygamberin izinden...'
CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde adalet yürüyüşü için skandal bir benzetme yaparak ''Peygamber'in izinden yürümektir." dedi.29 Haziran 2017 Perşembe 10:42
15 Haziran’dan bu yana vatana ihanet suçundan 25 yıl hapis cezası alan Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını bahane ederek Ankara’dan İstanbul Maltepe’ye doğru yürüyen Kılıçdaroğlu ve yandaşlarının 'Adalet' ismini verdikleri kaos yürüyüşüyle ilgili kirli plan gün yüzüne çıktı.
TERÖR ÖRGÜTLERİ VE SAPKIN GRUPLARDAN DESTEK
Yürüyüş adı altında gerçekleştirilen provokasyona eli kanlı terör örgütü PKK, gezi terörizmine destek veren gruplar ve her seferinde Türkiye aleyhine faaliyet gösteren Alman ajan vekiller ve sol terör örgütler ve LGBT bu yürüyüşe destek verdi.
Kılıçdaroğlu da bu kaos planı için 'Bu daha başlangıç' diyerek asıl niyetlerini ortaya koydu.
CHP'Lİ BEKAROĞLU'NDAN SKANDAL PEYGAMBER BENZETMESİ
CHP milletvekili Mehmet Bekaroğlu neredeyse tüm terör örgütlerinin ve sapkın grupların destek verdiği bu yürüyüş için 'Peygamber'in izinden yürümektir' dedi.
İKİNCİ GEZİ KALKIŞMASI İÇİN DÜĞMEYE BASTILAR
CHP’nin Berlin’deki ofisinden yapılan açıklama da 6 Temmuz’da Gezi darbe girişimi benzeri bir eylemin planlandığını ifade edildi, kirli plan ortaya çıktı.
7 TEMMUZ'DA KAOS PLANLANIYOR
CHP Berlin Birliği isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 6 Temmuz’da İstanbul’da eylem planlandığı ve 7 Temmuz’da da kendilerinin katılacağı vurgulanarak, “6 Temmuz’da bir eylem planlanmaktadır. Ayrıntıları buradan paylaşacağız. 7 Temmuz’da Türkiye’ye gideceğiz ve yürüyüşün son bölümüne katılacağız” denildi. CHP’nin Berlin’deki Gezi yanlı eylemlerini İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in örgütlediği belirlendi.
SOKAK ÇAĞRISI YAPAN KADIN
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı sözde adalet yürüyüşü, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının ailelerinin de propaganda alanına dönüştü. Önceki gün yürüyüşe katılan bir kadın, “Çoluğunuzu çocuğunuzu sokağa dökün” diyerek sokak eylemlerinin fitilini ateşlemeye çalıştı. O kadının CHP Ataşehir İlçe Başkanlığı üyesi Şenay Günaydın olduğu ortaya çıktı.
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cccihaddd7 dk önce Abdestsiz namazsiz şu geçen mübarek ramazanda orucsuz olarak peygamberin izindenmi gidilirmiş.CHP zihniyeti masalarda şampanya ile ramazanlarda dahi bia içerek guneslenerekmi peygamber izinden gidiliyor ey bekaroglu kafayimi yedin bonzai mı içtin. SP CHP aynı şeylerdir24 dk önce Adam önce Saadet' den CHP' ye geçti, ardından da yeni partisine o kadar bağlandı ki; Kılıçdaroğlu' yu peygamber zannetti. İlhami29 dk önce İşte size model geri zekalı bir yaratık ne söylediğini bilmeyen model ahmaklardan bir kişi hakaret içermeyen kelimeler seçip yazmak istiyorum ama nafile en ağır kelimeler le hakareti hak etmiyormu bu yaratık müsvettesi ediyor Peygamberimiz hz. MUHAMMED MUSTAFA SELLAHU VESELLİM EFENDİMİZİN kesip attığı tırnak bile olamaz ki o kesip attığı tırnağada kurban olasınız sen ve o elma şekeri ile yüyüyen mahluk Hümeyra33 dk önce Bu adam kafayı yemiş acil tedaviye ihtiyacı var fatih 145337 dk önce Misafir, seni tebrik ediyorum. Ben bu chp'nin içini çok iyi biliyorum. Kendileri gibi düşünmeyenlere acımaları yoktur. Menfaatları varsa kullanırlar, menfaat bittiğinde kapı dışarı. chp'liler, insanlıktan nasibini almamış tiplerdir. Hakkı çavdar40 dk önce Vaybe m.bekaroğlu sen bu sefil çukura yuvarlanarak kadar sefilmiidin.ra.erbakanın en yakınındaidin,münafık alametlerinin tamamını bünyede taşıyorsun.şerrinden Allah'a sığınırım,çok yazık.. dürüst42 dk önce Hayatın düsturu haddini bilmektir.Çok yüksek söylemler insanı uçurur,maazallah kafa üstü çakılırsınız.!!!! Misafir51 dk önce Chpliydim ben son seçimde de chpye vermiştim. Ama iki şey kafamı çok kurcaladı. Birincisi; türban özgürlüğü konusunda chpnin tavrı. Yani özgür bir ülke olacaksak nasıl isteyen mini giyiyorsa isteyende kapanabilir. İstediği yerde. Bunu desteklemek için müslüman olmaya gerek yok, mantık dahilinde ilerledim. İkincisi ; hdpnin barajı geçmesini chpnin kutlaması. Ben seçim sonuçlarını üzülerek izledim ama desteklediğim parti kutlama yaptı. Gençlik kollarından ayrıldım. Bu atatürk ve silah arkadaslarına hakarettir. Ne fark kaldı teröristten? Ayrıca üyeyken namaz kılıcam ama böyle sanki kötü birsey yapıyormusum gibi muamele vardı birkaç kez tartıstım hatta ama atmadılar beni. Şimdi kendim ayrıldım. Ve gözümde hdpden farksızlar. Eşek gibi de gittim oy verdim Mehmetyazici54 dk önce Bekarogluben senioncedenfarkligorurdumamasentambiradiiblismisin Bekir1 sa önce Sana yaziklar olsun, Kiyamet gunu RABBIM seni kemalle beraber eylesin......