CHP'li vekilden skandal paylaşım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP, FETÖ'cü kalleşlerin darbe girişimine sahip çıkmaya devam ediyor. 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp kaçan Kılıçdaroğlu, kanlı girişimle ilgili kullandığı ifadelere tepki yağarken vekilleri de darbeci katillere sahip çıkıyor.

15 TEMMUZ KAHRAMANLARINI SUÇLAYIP DARBECİLERİ SAVUNDU

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde sabaha kadar halkı yaylım ateşine tutan darbecileri savundu. CHP'li vekil Göker, vatanı ve milleti için sokağa çıkıp Pensilvanyalı teröristlere karşı direnen halkı şov yapmakla suçladı. CHP'li Göker, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Bu ana kuzularını linç edenleri,FETÖ nün siyasi ayağını bulmadan, 15 Temmuz anması yapmak siyasi şovdan başka bir şey değildir" diye yazdı.

Bu ana kuzularını linç edenleri,FETÖ nün siyasi ayağını bulmadan, 15 Temmuz anması yapmak siyasi şovdan başka bir şey değildir pic.twitter.com/XZ2I2efX4T — Mehmet Göker (@drmehmet_goker) 11 Temmuz 2017

CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ YAĞDI

CHP'li Göker'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, 'Senin ana kuzusu dediklerinin vurup öldürdükleri neydi?" diye sordu. İşte Twitter'daki tepkilerden bazıları:





Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''