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CHP'li vekilden skandal paylaşım!

CHP Milletvekili Mehmet Göker, darbe girişimi gecesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabaha kadar onlarca insanı şehit eden darbeci teröristlere sahip çıkarak, olayın yıl dönümünde anma törenlerine katılan milleti suçladı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:05
CHP'li vekilden skandal paylaşım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki CHP, FETÖ'cü kalleşlerin darbe girişimine sahip çıkmaya devam ediyor. 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp kaçan Kılıçdaroğlu, kanlı girişimle ilgili kullandığı ifadelere tepki yağarken vekilleri de darbeci katillere sahip çıkıyor.

15 TEMMUZ KAHRAMANLARINI SUÇLAYIP DARBECİLERİ SAVUNDU
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, ismi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde sabaha kadar halkı yaylım ateşine tutan darbecileri savundu. CHP'li vekil Göker, vatanı ve milleti için sokağa çıkıp Pensilvanyalı teröristlere karşı direnen halkı şov yapmakla suçladı. CHP'li Göker, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Bu ana kuzularını linç edenleri,FETÖ nün siyasi ayağını bulmadan, 15 Temmuz anması yapmak siyasi şovdan başka bir şey değildir" diye yazdı.

CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ YAĞDI
CHP'li Göker'in paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar, 'Senin ana kuzusu dediklerinin vurup öldürdükleri neydi?" diye sordu. İşte Twitter'daki tepkilerden bazıları:

Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 12:05
  1. Mehmet Göker
  2. CHP
  • feramaferama35 dk önce
    Fetö´nin kakkasi Etö´dür fazla gitmiyelim arkadaslar.Bu Adam Türkiyede oldugu sürece rahat yoktur.Her ikisininde Allah belasini versin
  • tuğrultuğrul35 dk önce
    Bunlar ne yüzsüz insanlar, bu güruhun köküne kibrit suyu. Yok arkadaş bu zihniyet varsa düşmana ne gerek
Bugünkü Akit

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