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CHP’li Özkoç'tan skandal Afrin açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TSK’nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklamada bulunarak, “Afrin'e girilmesine karşı çıkıyoruz. Afrin merkezi bir bölge, sivillerin çok olduğu bir bölge ve o bölgede çatışmaların yoğunluğundan dolayı hem sivil hem asker kaybının çok olacağını düşünüyoruz" dedi.

08 Şubat 2018 Perşembe 14:01
CHP’li Özkoç'tan skandal Afrin açıklaması

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Afrin operasyonuna ilişkin olarak, "Biz kendi sınır bölgemizi korumakla görevliyiz. Bu bizim hakkımız. Bu hakkımızı sonuna kadar kullanmalıyız. Afrin'e girilmesine karşı çıkıyoruz. Afrin merkezi bir bölge, sivillerin çok olduğu bir bölge ve o bölgede çatışmaların yoğunluğundan dolayı hem sivil hem asker kaybının çok olacağını düşünüyoruz. Türkiye sınırlarını koruyacak, bize tehdit oluşturmayacak belli bir sınır içinse Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun net açıklaması var. Bunun için ne kadar alana girmemiz gerekiyor ve o alanlarda nasıl bir güvenlik oluşturmamız gerekiyorsa sonuna kadar ordumuz bu görevi yerine getirmelidir. Türkiye kendi sınırlarını korumakla görevlidir ve bu onun uluslararası hakkıdır" dedi.

Esad ile hareket edilmesi gerektiğini söylediklerini hatırlatan Özkoç, dün Çavuşoğlu'nun Esad ile birlikte hareket edebileceklerini söylediğini ifade etti. Özkoç, "Türk askerleri, bizim evlatlarımız, orada Suriye'deki vatandaşların daha özgür bir ortamda yaşayabilmesi için hem de kendi sınır bölgemizin güvenliği için harekat yapıyor. Evlatlarımız şehit düşüyor. Peki Suriyeli gençler Türkiye'de ne yapıyor? Sabahtan akşama kadar kendi hayatlarını daha iyi geçirebilmek için Türkiye'deki tüm olanaklardan yararlanarak hayatlarını sürdürüyorlar. Bizim gençlerimiz, askerlerimiz Türkiye sınırında hayatını kaybediyor. Öyleyse bunun düşünülmesi gerekiyor. Bir an önce barışın tesis edilmesi, Suriye rejimiyle irtibata geçilmesi, oradaki terör odaklarıyla ilgili kalıcı çözümler alınması ve Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerine dönmesi gerekiyor" diye konuştu.

PYD'nin terör örgütü olarak ilan edilmemesine işaret eden Özkoç, "Birisine terör örgütü diyorsan, önce kendi içinde 'terör örgütü' olarak yargılamalısın ve ilan etmelisin. Eğer ilan etmezsen kırmızı bültenle aramak için uluslararası alanda Interpool'e nasıl başvuracaksın, başvuramazsın" şeklinde konuştu.

ÖSO'nun gündemde tutulmamasına ilişkin soru üzerine Özkoç, "'Yarın ÖSO tarafından da aldatıldık' denmesini istemiyoruz. Aldatılmamızın Mehmetçiğimize ve bizlerin hayatına, geleceğine mal olmasını istemiyoruz. Başka ülkenin topraklarında mücadele eden Mehmetçiğimizin kanının o topraklarda dururken, kendisi ülkesine döndüğünde o bölgelerin terör örgütü denilen örgütler tarafından işgal edilmesini ve Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmasını istemiyoruz. Biz sonuca gidilmesini istiyoruz. El Nusra terör örgütü müdür, değil midir? ÖSO'nun içinde El Nusra var mıdır, yok mudur? Biz Mehmetçiğimizin ve şanlı ordumuzun arkasında dimdik duruyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak Özkoç, "Cumhurbaşkanı adayı sadece CHP'nin desteklediği, CHP örgütlerinin talep ettiği bir aday olmamalıdır. Cumhurbaşkanı adayının söylemesini istediğimiz söz; 'Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığına adayım. Eğer seçilirsem, tarafsız ve bağımsız bir şekilde ülkeyi yöneteceğim. Seçildikten sonra ilk görevim parlamentonun yetkilerini parlamentoya iade etmek olacak.' Bunu söyleyen ve Türkiye'de yüzde 49'un da içine sindirdiği, en az yüzde 60-65'lerin 'evet, bu kişi bizim cumhurbaşkanımız olmalıdır' dediği bir kişinin arkasında dimdik duracağız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 14:01
  1. ÖSO
  2. Engin Özkoç
  3. Afrin
  4. PYD

YORUM YAZ

  • EceEce1 sa önce
    Bencede.
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR1 sa önce
    SİZİ GİDİ FİTNECİLER SİZİ. HATAYDA MÜLTECİ KAMPINI BASAN SİZİNKİLER DEĞİLMİYDİ TÜRKİYE MUHALİFLERE EĞİTİM VERYO DİYEN. HER TOPLUMUN İÇİNDEN GEVŞEK UMURSAMAZ TİPLER ÇIKAR. METE YARARIN DEDİĞİ GİBİ 3-5 JÖLELİ İÇİN BİZ ORALARDA DEĞİLİZ. SİZİN VEKİLLER İRAN SAFINDA OLURUZ DİYOLAR AÇIK AÇIK. AKLINIZCA GAVURUN SÖLEDİĞİNİ FİKİR DİYE BİZE Mİ YUTTURCANIZ. DAHA AŞAĞILARA GİTMEYİN DİYO YA GAVUR. ÖSO YA AMERİKA EĞİTİM VERMEYİ DENEDİ BİLEREK PROVAKE ETTİ SONRA BİZ VERDİK 17 BİNE ULAŞTI. BAŞARILAR GELMEYE BAŞLAYINCA HORTLAMAYA BAŞLADINIZ. AYRIYETEN ÖSO YA TERÖRİST DEYİP KAHRAMAN TÜRK ASKERİNİ TERÖRİSTLERLE GÖSTECENİZ ÖLE Mİ. DE HADE SİZİN GİBİLERİN ALDIĞINIZ MAAŞ HARAM DIR. TOPRAĞIN ALTIDA VAR. ANLAYANA. BU DÜNYADA MEVZUAT HENÜZ MÜSADE ETMİYOR.
  • İkraİkra1 sa önce
    Korkaklar tarih yazamaz..!!! oso inancli,yerli vatanini savunan olusumdur..diliniz teroristlere donsun biraz..
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Hadi Oradan Yalancı Şerefsiz.
  • yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy1 sa önce
    ........sanamı soracağız adi hain.....
  • Recep GülerRecep Güler1 sa önce
    Chp Vatanhainliğinde baş rolde-Anayasada Vatanhainliğine Verilecek Cezalar Belli;Savcılar Ne Bekliyor(((
  • MelekMelek1 sa önce
    Peki şu konuda haklı değil mi benim askerim şehit olurken Suriyeli gençlerin nargile içişlerini mi seyredreceğiz ben bizzat şahidim nargile içişlerine.
  • MesutMesut1 sa önce
    Çok akıllı ve vijdani bir açıklama yapmış. Kendisinin linç edileceğini bile bile doğruları korkusuzca söylemesinden dolayı kutluyorum
Bugünkü Akit

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