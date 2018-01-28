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CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!

CHP'li Eren Erdem ÖSO'dan 'çapulcu sürüsü, it sürüsü' ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.

28 Ocak 2018 Pazar 19:24

TSK ile birlikte Afrin operasyonunu sürdüren ÖSO'ya (Özgür Suriye Ordusu) CHP'li isimlerin saldırısı sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'yu El Kaide ile bağdaştırmasının ardından, bir açıklamada CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'den geldi.

'İT SÜRÜSÜ'

Terör örgütü PKK/YPG'lilerle çatışıp çok sayıda şehit veren ÖSO'dan çok sert sözlerle bahseden Erdem 'Asıl vatan hainliği TSK'yı ÖSO gibi bir terör örgütüyle operasyona yollamaktır. ÖSO kimdir ya, kimdir bu çapulcu sürüsü, kimdir bu it sürüsü? Kimler bunları beslemiş? Kimler bunları bu hale getirimiş?' diye konuştu.

beyazgazete

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 19:24
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. Öztürk Yılmaz
  • SeyfettinSeyfettin28 dk önce
    Ulan bunlar ölümüne şerefsiz
  • Dursun AliDursun Ali28 dk önce
    Su sereften yoksun bu sahsin ölümünü tüm türkiye‘ye göster allahim. En kisa zamanda.
  • Dursun AliDursun Ali28 dk önce
    Su sereften yoksun bu sahsin ölümünü tüm türkiye‘ye göster allahim. En kisa zamanda.
  • LütfiLütfi29 dk önce
    OHAL böyle Türkiye düşmanlarına işlemiyor mu.?
  • MisafirMisafir33 dk önce
    Bunlara akıl ABD'den başka yerden gelmez geneli karalayıp,iftira atmaları için deaşi Montaj için gizli işlere kalkışırlar Morbeyin, ciğeri iftiraları gibi veya $ aylıkçıları gibi! En azından çemkirirlerken ağızlarındaki baklayı görürüz kötü mü?
  • BİR İKİ ÜÇBİR İKİ ÜÇ34 dk önce
    İnsan karşısındakin ikendi gibi bilirmiş.
  • Misafir Misafir 43 dk önce
    Sanki aynaya bakıp kendisini ve tayfasını tarif etmiş! Fetö beslemesi...
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi47 dk önce
    Ulen serefsizler siz it surusu hain siniz chp it surusu olmus Allah sizi bildigi gibi yapsin
  • Hakkı SöylerHakkı Söyler51 dk önce
    Bu vatan hainini fazla konuşturmayın. Savaş olsa başka ülkelerin safında yer alırım demişti.
  • özkanözkan53 dk önce
    Asıl sen kimsin nerden geldin...necisin?ulan sen degilmisin turkiye iran karsi karsiya gelse iran i desteklerim diyen...yazikki senin gibi ...............maaş veriyoruz.....
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