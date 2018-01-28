CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
CHP'li Eren Erdem ÖSO'dan 'çapulcu sürüsü, it sürüsü' ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.28 Ocak 2018 Pazar 19:24
TSK ile birlikte Afrin operasyonunu sürdüren ÖSO'ya (Özgür Suriye Ordusu) CHP'li isimlerin saldırısı sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'yu El Kaide ile bağdaştırmasının ardından, bir açıklamada CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'den geldi.
'İT SÜRÜSÜ'
Terör örgütü PKK/YPG'lilerle çatışıp çok sayıda şehit veren ÖSO'dan çok sert sözlerle bahseden Erdem 'Asıl vatan hainliği TSK'yı ÖSO gibi bir terör örgütüyle operasyona yollamaktır. ÖSO kimdir ya, kimdir bu çapulcu sürüsü, kimdir bu it sürüsü? Kimler bunları beslemiş? Kimler bunları bu hale getirimiş?' diye konuştu.
beyazgazete
Daha fazla yorum göster
Seyfettin28 dk önce Ulan bunlar ölümüne şerefsiz Dursun Ali28 dk önce Su sereften yoksun bu sahsin ölümünü tüm türkiye‘ye göster allahim. En kisa zamanda. Dursun Ali28 dk önce Su sereften yoksun bu sahsin ölümünü tüm türkiye‘ye göster allahim. En kisa zamanda. Lütfi29 dk önce OHAL böyle Türkiye düşmanlarına işlemiyor mu.? Misafir33 dk önce Bunlara akıl ABD'den başka yerden gelmez geneli karalayıp,iftira atmaları için deaşi Montaj için gizli işlere kalkışırlar Morbeyin, ciğeri iftiraları gibi veya $ aylıkçıları gibi! En azından çemkirirlerken ağızlarındaki baklayı görürüz kötü mü? BİR İKİ ÜÇ34 dk önce İnsan karşısındakin ikendi gibi bilirmiş. Misafir 43 dk önce Sanki aynaya bakıp kendisini ve tayfasını tarif etmiş! Fetö beslemesi... Ismail hakki efendi47 dk önce Ulen serefsizler siz it surusu hain siniz chp it surusu olmus Allah sizi bildigi gibi yapsin Hakkı Söyler51 dk önce Bu vatan hainini fazla konuşturmayın. Savaş olsa başka ülkelerin safında yer alırım demişti. özkan53 dk önce Asıl sen kimsin nerden geldin...necisin?ulan sen degilmisin turkiye iran karsi karsiya gelse iran i desteklerim diyen...yazikki senin gibi ...............maaş veriyoruz.....