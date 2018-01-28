CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!

TSK ile birlikte Afrin operasyonunu sürdüren ÖSO'ya (Özgür Suriye Ordusu) CHP'li isimlerin saldırısı sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP'li Öztürk Yılmaz'ın ÖSO'yu El Kaide ile bağdaştırmasının ardından, bir açıklamada CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'den geldi.

'İT SÜRÜSÜ'

Terör örgütü PKK/YPG'lilerle çatışıp çok sayıda şehit veren ÖSO'dan çok sert sözlerle bahseden Erdem 'Asıl vatan hainliği TSK'yı ÖSO gibi bir terör örgütüyle operasyona yollamaktır. ÖSO kimdir ya, kimdir bu çapulcu sürüsü, kimdir bu it sürüsü? Kimler bunları beslemiş? Kimler bunları bu hale getirimiş?' diye konuştu.

beyazgazete