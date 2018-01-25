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Özgür Özel, 15 Temmuz'un tiyatro olmadığını söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Burdur Belediyesi tarafından Belediye Konferans ve SergiSarayı'nda düzenlenen "Uğur Mumcu'yu Anma Gecesi" etkinliğine katıldı.

25 Ocak 2018 Perşembe 10:20
Özgür Özel, 15 Temmuz'un tiyatro olmadığını söyledi

Uğur Mumcu'nun, dile getirdiği iddiaların arkasının, altının boş olmadığını ve araştırmacı gazeteciliğin savunucusu olduğunu belirten Özel, onun her süreçte doğru yerde durduğunu ve daima pozisyonunu savunduğunu söyledi.

DÖRT BAŞI MAMUR BİR DARBE GİRİŞİMİYDİ

Özel, "15 Temmuz, dört başı mamur bir darbe girişimiydi. Bize yakın demeyelim ama bizim mahallenin içinden de okunan köşe yazarları, tiyatro falan filan yazıyorlar. Bunların her bir tanesi o gerçekliğin karşısında buna inananı, bunu savunmaya çalışanı mahcup edip birilerinin ekmeğine yağ sürecek bir gerçek. 15 Temmuz; bizim Meclis'te yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz, başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro miyatro değil" dedi.

AFRİN OPERASYONU

Kahraman ordunun Suriye'nin Afrin bölgesinde büyük mücadele verdiğini vurgulayan Özel, "Şehitler hepimizin yüreğini yakıyor. Gazilere en kısa zamanda şifa ve sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz. Bu ülkenin hangi zorluklar içerisinde yaşadıklarını, sınırındaki sıkıntıların hepsini biliyoruz. Sınır ötesinde evladı olan bütün annelerin gözünden yaş akmaması için dua ediyoruz." diye konuştu. 

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 10:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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