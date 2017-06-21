CHP'li vekilden güldüren sitem: Fotoğraf paylaşamıyorum!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı adalet yürüyüşüne katılan isimlerden biri de CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker.



CHP'li Şeker, yürüyüş sırasından internetin çekmemesine isyan etti.



Eylemin duyulmaması için internetin kısıtlandığını iddia eden Şeker, 'Hiç bir yerde fotoğraf paylaşamıyoruz, video paylaşamıyoruz. Protestomuzu devam ettireceğiz' dedi.

Beyaz Gazete