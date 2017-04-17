% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

CHP'li vekilden 'evet' diyenlere skandal itham!

Referandum sonuçlarının açıklandığı anlarda 'evet' oyunun önde olduğunu gören CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, 'evet' diyenlere 'namussuz' ithamında bulundu.

CHP'li vekilden 'evet' diyenlere skandal itham!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 18:01

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, referandum sonuçlarının netleşmesiyle birlikte sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir açıklamada bulundu.

Sandıkların açılmasıyla birlikte 'evet' tercihinin yüzde 51,4 puanla önde olduğu açıklandı. 'Hayır' cephesindeki CHP'den ise skandal bir açıklama geldi.

ÜLKENİN YARISINA HAKARET!

Referandum öncesi 'evet' tercihine karşı halka 'denize dökmek' gibi tehditler savuran CHP'de bu kez Ankara Milletvekili Bilgehan hakaretler yağdırdı.

Referandum sonuçları için Bilgehan, "Her türlü zorbalığa rağmen, bu ülkenin yarısı cesur ve namuslu ya" dedi.

 
Etiketlergülsün bilgehanchp namussuzchp evet hakaret
HABER YORUMLARI
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Kml

Namus abidesi yenge.

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Hadi Namusunuz varsa belgelerle konuşun!

Namus nedir acaba...Sahte vekil bozuntuları!Anlamını bilmediğiniz kelimeyiağzınıza almayın!Zira ilk zamanınızdan berisizin namus anlayışınız belgelerle ispat edilmiştir.

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nazım arat

Atatürk bunun dedesini rakı masasındaki başbakanlığını iptal etmişti sanırım.Lakin miras devam ediyor ve CHP milletvekili.Vah Türkiyem vah

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Hikmet

Namusu alıp namuslu insanların üzerine köy ne kadar yakıştığını görürsün..birde kendi uzerine koy sizde ne denli itici durduğunu göreceksiniz

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sadeddin

dogru söylemiş yarıyı geçenler cesur namuslu,haçlıya,fetö'ye pkk'ya karşı dik durdukları için hepsini kutlamış niçin alınganlık gösterelimki.........

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Arif

Sizin ırkçı siyasetiniz, milletin yarısından fazlasını zaten hiç istemedi, önceden azla yetiniyordunuz, çünkü statikonun iktidarıydınız, asker, yargı, medya hep size çalıştı, bu vesayetin yıkılması batıl dava putunuzun kırılıp, yok olması demekti,referandumun EVET i sizi bu yuzden çıldırtıyor.

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Yusuf can

Siz masallar namus pacalaranizdan dökülüyor,kasetleri gelen giden bide bilmediklerimiz,sizin için namus iki bacak arasında değil,zaten genel başkanımız AKP ki bakana kiminonue yaptınız diye sordu hatrlarsan,demek sizdeislero halde yürüyor kaybettikçe cikinlesiyor birer cadıya dönüyorsunuz,rezil

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Levent 15

Nedense aklıma ilk önce Deniz Baykal'ın görüntüleri geldi!!!

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eyupakdogan

Har'ınız dininceye kadar, birkaç gün, ağzınızın ayarını, 21'nci yüzyıl'dan yana taraf olan bizler için istediğiniz kadar bozabilirsiniz. Bu durum, evet'in mütevazi zaferini taçlandırıp duracak.

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eyupakdogan

Karşıtların karat'ı ne kadar aşağı seviyelere inerse, evet'in (bu mütevazi) zaferi, ters orantılı olarak yüceliyor.

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HaRuN

Cıllazşmak sizin genlerinizde var. Camileri ahır yapmak kuran yasaklamak türkce ezan imam hatip kapatmak başörtüsü düşmanlığı v.s bir zamanlar chpli bayan peçe takıp seçim otobüsüne bindi yaka paça attınız ben size şaşırmıyorum bu ülkede namaz kılıp size oy verenler var. nasıl hesap verecekler ona şaşıyorum.

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bakan adam

Hakikaten de yüzde ellibir nokta kırk biri namuslu çıktı bu kadın ilk defa doğru söylemiş.

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Hakan

Doğru diyor,her türlü zorbalığa rağmen bu millet cesur çıktı ve yeniliğe, gelişmeye EVET dedi...

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asim keskin

kadinin suratina baksaniz tüküresiniz gelir.Icindei cirkinlik suratina yansimis. Yüzüne baktiginizda arsiz bir kadin oldugu anlasiliyor. kocasina (varsa) sabir dileriz

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Gözlük tak kendine bak

Kendine bakarsan namussuzu görürsün

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Şerif

O kavram kişiye göre değişir. Yıllardır aynısını siz bize yapıyordunuz. Şimdi balık kaçınca cesur ve namuslumu oldunuz???????

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Kenan

Senin gibi cesur ve namuslu olmaz olsun. Asıl zorbalık sizin zihniyetinizde vardı ve hala var.

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Kanuni

Allah'tan benim vekilim değil.

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Vatan

Orosbular ne zamandan beri namuslu oldu.

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Tank

Biz sizin gibilerini kıyamete kadar yöneteceğiz.Sizin gibi zorbalıkla, asarak, bombalayarak değil adaletle huzurla güvenle. Ayrıca namus şerefhaysiyet kavramı sizin uzak olduğu kavramlardır..Ağzınızada hiç yakışmıyor...

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Cemal

Niye senin namusunamı dokundukki bize namussuzdiye hitap ediyorsun, namus yoksunu edepsiz kadın.

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ayhan ayhan

Hazmedeceksin! esas namussuz sen ve seningibilerdir

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Orhan

Kesinlikle hakli turkiyenin %51.4 namuslu,Ben ac kalacagimi bilsem genede komunist kafir pkk-feto-kafir chp-munafik saadet-ab-usa ittifakina oy veremezdimSen cok yaşa Reis bize kimin ne mal oldugunu gosterdin.

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51% 6

Bence onlar namusne olduğunuögrensinki ona göre konuşsun CHP de ne kadar namus lu var acaba

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Baba Vanga

öyle bişey dememiş bu sayfa çarpıtmayı çok seviyor :)))

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Arif

Seçmenden namuslu çokturda,sizden bir elin parmak sayısı kadar çıkmaz.

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Adil Yücel

Bu ulkenin yarısndan fazlasıı evet dedi.Gerçek vatanseverler işte bunlar.Kötü söz sahibine aittir.

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CİHANGİRSELÇUKOSMANLI

ButasmalıSefil feto...sefilBilderbergciyazarkıliklı suratsızlar....sefiltruvalar...sefilpkksefil ingiliz enıstevemuhibbaları..bayKemalleberaber hayırkayıgialabora oluncadenize döküldü !..

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Salih Özdamar

Sizin gibilerin namus anlayışını çok iyi biliriz, namussuz kancık.

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hülya

sen hayırcılara terörist hain dersen o da namusuz der.bu işler karşılıklı

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