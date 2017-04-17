% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

CHP'li vekilden 'evet' diyenlere ağır hakaret!

Referandum sonuçlarının açıklandığı anlarda 'evet' oyunun önde olduğunu gören CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, 'evet' tercihinde bulunanlara 'namussuz' ithamında bulundu.

CHP'li vekilden 'evet' diyenlere ağır hakaret!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 17:13

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, referandum sonuçlarının netleşmesiyle birlikte sosyal medya hesabı üzerinden tartışmalara konu olacak bir açıklamada bulundu.

Sandıkların açılmasıyla birlikte 'evet' tercihinin yüzde 51,4 puanla önde olduğu açıklandı. 'Hayır' cephesindeki CHP'den ise skandal bir açıklama geldi.

Ülkenin yarısına hakaret

Referandum öncesi 'evet' tercihine karşı halka 'denize dökmek' gibi tehditler savuran CHP'de bu kez Ankara Milletvekili Bilgehan hakaretler yağdırdı.

Referandum sonuçları için Bilgehan, "Her türlü zorbalığa rağmen, bu ülkenin yarısı cesur ve namuslu ya" dedi.

 
EtiketlerCHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehanreferandum
HABER YORUMLARI
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Zeynep

Namusun anlamini bilmiyor belli, hazimsiz kadin.

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evet

bunlar böyle kuduruyoya hoşima gidiyo beyinsizler bizim başarımızı sorgulayacagınıza kendi salaklıgınızı sorgulasaydınız bir baltaya sap olurdunuz

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Kürşat

Benim karabaş bu itlerden akıllıdır yemin ederim

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yakut Bozdoğan

Doğru yedi düvelle savaşıpher türlü zorbalığa rağmen bu ülkenin yarısı vatanını ve milletini savundumanda kafalılara hayır diyerek emperyal güçlere boyun eğmedi

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Mert

Kuduz köpek gibiler,bir tek onlar biliyor,bir tek onlar akıllı.Genelevde ki kadınlar bu kadından namusludur.

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nursuz

Bu namusu yüzünden akan bayanda kimmiş

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Dursun yilmaz

Namussuz sensin edepsiz hayasız yaratik

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tuğrul

Cesur neyse de namus paçalarından damlıyor bu kokanaların. Allah (C.C.) senin ağzını kapatsın tez vakitte edepten yoksun müsvedde. Çok daha yiyeceksiniz bu Asil Milletin sillesini bu gidişle... Patır çatır şişip patlayacaksınız. Çatlayın utanmaz ve surekaları...

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şaban akçay

bir hadisi şerifde" Müslüman ayna gibi dir. kim ona baksa kendini görür." demek namuzsuz yani .... sensin.

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